عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230713/7-دول-تجري-21-تجربة-صاروخية-في-2023-1079046743.html
7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
رغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، وفقا لما ذكره موقع "ميسيل ديفينس... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:52+0000
2023-07-13T15:52+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079046128_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a6b8a0ccfcee41dcd55fc37f9edac594.png
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023 وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0d/1079046128_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_8d0e67a6eab9d8bb1070caad4663e1d2.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023

15:52 GMT 13.07.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
رغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، وفقا لما ذكره موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023 شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرته 7 دول حول العالم.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023 وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.
7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала