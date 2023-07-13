https://sputnikarabic.ae/20230713/7-دول-تجري-21-تجربة-صاروخية-في-2023-1079046743.html
7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
رغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، وفقا لما ذكره موقع "ميسيل ديفينس... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:52+0000
2023-07-13T15:52+0000
2023-07-13T15:52+0000
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وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023 وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.
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انفوجرافيك, инфографика
7 دول تجري 21 تجربة صاروخية في 2023
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رغم التركيز العالمي على تجارب بيونغ يانغ الصاروخية، إلا أن كوريا الشمالية ليست الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب صاروخية، وفقا لما ذكره موقع "ميسيل ديفينس أدفوكاسي" الأمريكي، الذي أوضح أن عام 2023 شهد 21 اختبارا صاروخيا أجرته 7 دول حول العالم.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية منذ بداية عام 2023 وصلت إلى نحو 12 تجربة صاروخية بعضها شهد إطلاق أكثر من صاروخ.