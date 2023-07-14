https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-أمريكا-تشتري-صواريخ-منتهية-الصلاحية-من-تايوان-وترسلها-إلى-أوكرانيا-1079074635.html
إعلام: أمريكا تشتري صواريخ "منتهية الصلاحية" من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا
إعلام: أمريكا تشتري صواريخ "منتهية الصلاحية" من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا
أعلنت وسائل إعلام تايوانية أن "الولايات المتحدة تنوي شراء صواريخ أرض جو من طراز "إم أي إم 23 هوك" التي خرجت من الخدمة من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:17+0000
2023-07-14T17:17+0000
2023-07-14T17:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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في وقالت النسخة التايوانية لصحيفة "تشاينا تايمز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه أن "الولايات المتحدة المئات من صواريخ "إم أي إم 23 هوك" التي تم إيقاف تشغيلها من تايوان لإرسالها إلى أوكرانيا".وأضاف المصدر للصحيفة: "في البداية، كنا في حيرة بشأن ما يجب فعله بمئات صواريخ "إم أي إم 23" هوك التي تم إيقاف تشغيلها إضافة لـ18 بطارية إطلاق".وبحسب وكالة أنباء تايوان، رفضت وزارة الدفاع في الجزيرة التعليق على التقرير، لكنها قالت إن "التخلص من الأسلحة المسحوبة من الخدمة يتم وفقًا للوائح".وبحسب البوابة، "لا يمكن بيع فائض المنتجات العسكرية، وفق اللوائح، إلا في ظروف خاصة توافق عليها الوزارة".
https://sputnikarabic.ae/20230712/جيش-تايوان-يرصد-38-طائرة-عسكرية-و9-سفن-حربية-صينية-في-محيط-الجزيرة--1078971644.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
إعلام: أمريكا تشتري صواريخ "منتهية الصلاحية" من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا
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أعلنت وسائل إعلام تايوانية أن "الولايات المتحدة تنوي شراء صواريخ أرض جو من طراز "إم أي إم 23 هوك" التي خرجت من الخدمة من تايوان وترسلها إلى أوكرانيا".
في وقالت النسخة التايوانية لصحيفة "تشاينا تايمز"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه أن "الولايات المتحدة المئات من صواريخ "إم أي إم 23 هوك" التي تم إيقاف تشغيلها من تايوان لإرسالها إلى أوكرانيا".
وأضاف المصدر للصحيفة: "في البداية، كنا في حيرة بشأن ما يجب فعله بمئات صواريخ "إم أي إم 23" هوك التي تم إيقاف تشغيلها إضافة لـ18 بطارية إطلاق".
ولكن بعد المشاورات التايوانية الأمريكية، أكدت الولايات المتحدة أنها ستشتري الصواريخ التي تم إيقاف تشغيلها من تايوان من أجل نقلهم لأوكرانيا كمساعدة عسكرية لتعزيز الدفاع الجوي.
وبحسب ما ورد، تم إيقاف تشغيل الصواريخ في نهاية يونيو، وأجريت مشاورات مع الولايات المتحدة العام الماضي.
وبحسب وكالة أنباء تايوان، رفضت وزارة الدفاع في الجزيرة التعليق على التقرير، لكنها قالت إن "التخلص من الأسلحة المسحوبة من الخدمة يتم وفقًا للوائح".
وبحسب البوابة، "لا يمكن بيع فائض المنتجات العسكرية، وفق اللوائح، إلا في ظروف خاصة توافق عليها الوزارة".