عربي
الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-بوتين-يقدم-لزيلينسكي-مفاجأة-على-الجبهة-1079065418.html
إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
يعتقد المحلل الأمني في حلف شمال الأطلسي، باتريك بوري، أن الدفاع المدروس للجيش الروسي كان بمثابة مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:19+0000
2023-07-14T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179224_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc911206562ad7c5aabd4494abcd3571.jpg
وقال: "لقد كانت لديهم بعض المفاجآت، حتى فيما يتعلق بكيفية استخدامهم للمروحيات الهجومية في الدفاع، لقد كانت مفاجآت غير متوقعة".كما أشار الخبير إلى أن الروح المعنوية للجيش الروسي بمستوى عالٍ، وهم يقاتلون بذكاء. وقال بوري إن النجاحات في صد العدوان في المناطق الجديدة تحققت أيضًا بفضل نظام التحصينات الخرسانية المسلحة والأسوار السلكية، والخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تقوض معدات القوات المسلحة الأوكرانية.وخلص في مقابلة مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إلى أن المحللين الغربيين كانوا مخطئين بشدة في الاعتقاد بأن هجوم القوات الأوكرانية سيكون نزهة سهلة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/عسكريون-أوكرانيون-يعتدون-على-سيارة-مدنية-ويقتلون-ركابها-قرب-أوغليدار-فيديو-1079064783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92902a00c0dd089464d3f40b63608502.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة

12:19 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يعتقد المحلل الأمني في حلف شمال الأطلسي، باتريك بوري، أن الدفاع المدروس للجيش الروسي كان بمثابة مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: "لقد كانت لديهم بعض المفاجآت، حتى فيما يتعلق بكيفية استخدامهم للمروحيات الهجومية في الدفاع، لقد كانت مفاجآت غير متوقعة".
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديو
11:58 GMT
كما أشار الخبير إلى أن الروح المعنوية للجيش الروسي بمستوى عالٍ، وهم يقاتلون بذكاء. وقال بوري إن النجاحات في صد العدوان في المناطق الجديدة تحققت أيضًا بفضل نظام التحصينات الخرسانية المسلحة والأسوار السلكية، والخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تقوض معدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وخلص في مقابلة مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إلى أن المحللين الغربيين كانوا مخطئين بشدة في الاعتقاد بأن هجوم القوات الأوكرانية سيكون نزهة سهلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала