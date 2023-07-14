https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-بوتين-يقدم-لزيلينسكي-مفاجأة-على-الجبهة-1079065418.html
إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
يعتقد المحلل الأمني في حلف شمال الأطلسي، باتريك بوري، أن الدفاع المدروس للجيش الروسي كان بمثابة مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:19+0000
2023-07-14T12:19+0000
2023-07-14T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179224_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc911206562ad7c5aabd4494abcd3571.jpg
وقال: "لقد كانت لديهم بعض المفاجآت، حتى فيما يتعلق بكيفية استخدامهم للمروحيات الهجومية في الدفاع، لقد كانت مفاجآت غير متوقعة".كما أشار الخبير إلى أن الروح المعنوية للجيش الروسي بمستوى عالٍ، وهم يقاتلون بذكاء. وقال بوري إن النجاحات في صد العدوان في المناطق الجديدة تحققت أيضًا بفضل نظام التحصينات الخرسانية المسلحة والأسوار السلكية، والخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تقوض معدات القوات المسلحة الأوكرانية.وخلص في مقابلة مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إلى أن المحللين الغربيين كانوا مخطئين بشدة في الاعتقاد بأن هجوم القوات الأوكرانية سيكون نزهة سهلة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/عسكريون-أوكرانيون-يعتدون-على-سيارة-مدنية-ويقتلون-ركابها-قرب-أوغليدار-فيديو-1079064783.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078179224_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92902a00c0dd089464d3f40b63608502.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
إعلام: بوتين يقدم لزيلينسكي مفاجأة على الجبهة
تابعنا عبر
يعتقد المحلل الأمني في حلف شمال الأطلسي، باتريك بوري، أن الدفاع المدروس للجيش الروسي كان بمثابة مفاجأة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال: "لقد كانت لديهم بعض المفاجآت، حتى فيما يتعلق بكيفية استخدامهم للمروحيات الهجومية في الدفاع، لقد كانت مفاجآت غير متوقعة".
كما أشار الخبير إلى أن الروح المعنوية للجيش الروسي بمستوى عالٍ، وهم يقاتلون بذكاء. وقال بوري إن النجاحات في صد العدوان في المناطق الجديدة تحققت أيضًا بفضل نظام التحصينات الخرسانية المسلحة والأسوار السلكية
، والخنادق المضادة للدبابات وحقول الألغام الكثيفة التي تقوض معدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وخلص في مقابلة مع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إلى أن المحللين الغربيين كانوا مخطئين بشدة في الاعتقاد بأن هجوم القوات الأوكرانية سيكون نزهة سهلة.