https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-سلاح-روسي-بتقنيات-غير-مسبوقة-سوف-يغير-المعادلة-1079068668.html
إعلام: سلاح روسي بتقنيات غير مسبوقة سوف يغير المعادلة
إعلام: سلاح روسي بتقنيات غير مسبوقة سوف يغير المعادلة
ذكر تقرير أمريكي أن دبابة "أرماتا تي 14" الروسية ستصبح تحديًا خطيرًا للوحدات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، نظرًا لخصائصها التكتيكية والتقنية... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:41+0000
2023-07-14T13:41+0000
2023-07-14T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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ووفقا للتقرير، "فيما يتعلق بالخصائص، من المرجح أن تستخدم "أرماتا تي14" هياكل وتقنيات وأسلحة وقائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المدرعات والمركبات التي تستخدمها أوكرانيا".وجاء في التقرير المنشور في موقع "19فورتي فايف" أنه وبفضل البرج غير المسبوق والذي لا يمتلكه المنافسون الغربيون، سيكون من السهل على "تي 14" الصمود في المعارك.وذكر الكاتب الصحفي، كريس أوزبورن، أنه في أبريل/نيسان الماضي، أبلغ مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات المسلحة الروسية بدأت في استخدام دبابات أرماتا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقد زُودت الدبابة بحماية جانبية إضافية ضد الذخيرة المضادة للدبابات.وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "أرماتا تي–14" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال المصدر للوكالة إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "أرماتا تي–14" الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية"، لافتا في الوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".اقرأ ايضا: الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-الروسي-يبدأ-استخدام-دبابات-أرماتا-في-قصف-المواقع-الأوكرانية-1076247328.html
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العالم, روسيا
إعلام: سلاح روسي بتقنيات غير مسبوقة سوف يغير المعادلة
13:41 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 14:02 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
ذكر تقرير أمريكي أن دبابة "أرماتا تي 14" الروسية ستصبح تحديًا خطيرًا للوحدات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، نظرًا لخصائصها التكتيكية والتقنية العالية.
ووفقا للتقرير، "فيما يتعلق بالخصائص، من المرجح أن تستخدم "أرماتا تي14" هياكل وتقنيات وأسلحة وقائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المدرعات والمركبات التي تستخدمها أوكرانيا".
وجاء في التقرير المنشور في موقع "19فورتي فايف"
أنه وبفضل البرج غير المسبوق والذي لا يمتلكه المنافسون الغربيون، سيكون من السهل على "تي 14" الصمود في المعارك.
وذكر الكاتب الصحفي، كريس أوزبورن، أنه في أبريل/نيسان الماضي، أبلغ مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات المسلحة الروسية بدأت في استخدام دبابات أرماتا
في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقد زُودت الدبابة بحماية جانبية إضافية ضد الذخيرة المضادة للدبابات.
وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي
، صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "أرماتا تي–14" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال المصدر للوكالة إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "أرماتا تي–14" الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية"، لافتا في الوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".