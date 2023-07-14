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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-سلاح-روسي-بتقنيات-غير-مسبوقة-سوف-يغير-المعادلة-1079068668.html
إعلام: سلاح روسي بتقنيات غير مسبوقة سوف يغير المعادلة
إعلام: سلاح روسي بتقنيات غير مسبوقة سوف يغير المعادلة
ذكر تقرير أمريكي أن دبابة "أرماتا تي 14" الروسية ستصبح تحديًا خطيرًا للوحدات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، نظرًا لخصائصها التكتيكية والتقنية... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:41+0000
2023-07-14T14:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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ووفقا للتقرير، "فيما يتعلق بالخصائص، من المرجح أن تستخدم "أرماتا تي14" هياكل وتقنيات وأسلحة وقائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المدرعات والمركبات التي تستخدمها أوكرانيا".وجاء في التقرير المنشور في موقع "19فورتي فايف" أنه وبفضل البرج غير المسبوق والذي لا يمتلكه المنافسون الغربيون، سيكون من السهل على "تي 14" الصمود في المعارك.وذكر الكاتب الصحفي، كريس أوزبورن، أنه في أبريل/نيسان الماضي، أبلغ مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات المسلحة الروسية بدأت في استخدام دبابات أرماتا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقد زُودت الدبابة بحماية جانبية إضافية ضد الذخيرة المضادة للدبابات.وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "أرماتا تي–14" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال المصدر للوكالة إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "أرماتا تي–14" الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية"، لافتا في الوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".اقرأ ايضا: الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230425/الجيش-الروسي-يبدأ-استخدام-دبابات-أرماتا-في-قصف-المواقع-الأوكرانية-1076247328.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: سلاح روسي بتقنيات غير مسبوقة سوف يغير المعادلة

13:41 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 14:02 GMT 14.07.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov المدرعة "أرماتا" أثناء التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر
المدرعة أرماتا أثناء التحضيرات للعرض العسكري بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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ذكر تقرير أمريكي أن دبابة "أرماتا تي 14" الروسية ستصبح تحديًا خطيرًا للوحدات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، نظرًا لخصائصها التكتيكية والتقنية العالية.
ووفقا للتقرير، "فيما يتعلق بالخصائص، من المرجح أن تستخدم "أرماتا تي14" هياكل وتقنيات وأسلحة وقائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المدرعات والمركبات التي تستخدمها أوكرانيا".
وجاء في التقرير المنشور في موقع "19فورتي فايف" أنه وبفضل البرج غير المسبوق والذي لا يمتلكه المنافسون الغربيون، سيكون من السهل على "تي 14" الصمود في المعارك.
دبابة T-14 أرماتا في معرض جيش روسيا - غدا (آرميا روسيا - زافترا) كجزء من المنتدى العسكري الفني الدولي الرابع آرميا - 2018 في كوبينكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابات "أرماتا" الروسية تبدأ بتنفيذ مهام عسكرية في منطقة العملية الخاصة
25 أبريل, 00:51 GMT
وذكر الكاتب الصحفي، كريس أوزبورن، أنه في أبريل/نيسان الماضي، أبلغ مصدر مطلع لـ"سبوتنيك" أن القوات المسلحة الروسية بدأت في استخدام دبابات أرماتا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقد زُودت الدبابة بحماية جانبية إضافية ضد الذخيرة المضادة للدبابات.
وفي وقت سابق من شهر أبريل الماضي، صرح مصدر مطلع لـ"سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية بدأت باستخدام دبابات "أرماتا تي–14" (من الجيل الجديد) في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال المصدر للوكالة إن "القوات الروسية بدأت في استخدام دبابات "أرماتا تي–14" الحديثة في قصف المواقع الأوكرانية"، لافتا في الوقت نفسه إلى "أنها لا تشارك بعد في عمليات هجومية مباشرة".
اقرأ ايضا: الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
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