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https://sputnikarabic.ae/20230714/استقالة-3-وزراء-في-مولدوفا-على-خلفية-إطلاق-نار-داخل-مطار-كيشيناو-1079060562.html
استقالة 3 وزراء في مولدوفا على خلفية إطلاق نار داخل مطار كيشيناو
استقالة 3 وزراء في مولدوفا على خلفية إطلاق نار داخل مطار كيشيناو
أعلن رئيس الوزراء المولدوفي، دورين ريتشان، اليوم الجمعة، أن ثلاثة وزراء قدموا استقالتهم من الحكومة على خلفية فضيحة إطلاق النار في مطار كيشيناو. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T10:03+0000
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كيشيناو - سبوتنيك. أوضح ريتشان في إحاطة إعلامية، أن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم هم وزيرة الداخلية المولدوفية، آنا ريفينكو، ووزير التعليم، أناتولي توبالي، ووزيرة البنية التحتية، ليليا دابيجا.وكان رئيس وزراء مولدوفا قد أعلن، في أواخر الشهر الماضي، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشيناو، ما أسفر عن مقتل شخصين.وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: "حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن في المطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود".وأفادت شرطة مولدوفا، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو/ حزيران الماضي، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشيناو الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث، وتجري عمليات إجلاء الركاب.من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشيناو، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين إثر حادث إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20230630/شرطة-مولدوفا-قتيلين-إثر-إطلاق-نار-في-مطار-كيشيناو-1078633217.html
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استقالة 3 وزراء في مولدوفا على خلفية إطلاق نار داخل مطار كيشيناو

10:03 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أعلن رئيس الوزراء المولدوفي، دورين ريتشان، اليوم الجمعة، أن ثلاثة وزراء قدموا استقالتهم من الحكومة على خلفية فضيحة إطلاق النار في مطار كيشيناو.
كيشيناو - سبوتنيك. أوضح ريتشان في إحاطة إعلامية، أن الوزراء الذين قدموا استقالاتهم هم وزيرة الداخلية المولدوفية، آنا ريفينكو، ووزير التعليم، أناتولي توبالي، ووزيرة البنية التحتية، ليليا دابيجا.
وكان رئيس وزراء مولدوفا قد أعلن، في أواخر الشهر الماضي، أن مواطنا من طاجيكستان في الأربعينيات من عمره، فتح النار في مطار كيشيناو، ما أسفر عن مقتل شخصين.
جيش مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2023
شرطة مولدوفا: قتيلان إثر إطلاق نار في مطار كيشينيوف
30 يونيو, 15:25 GMT
وكتب ريسيان في بيان له على مواقع التواصل: "حادث أمني خطير في مطار كيشينيوف الدولي، حيث مُنع مواطن من طاجيكستان يبلغ من العمر 43 عاما من دخول مولدوفا لأسباب أمنية، وأثناء مرافقته إلى المنطقة المخصصة للعودة، أطلق النار على أحد حرس الحدود وضابط أمن في المطار، باستخدامه مسدسا سرقه من ضابط شرطة حرس الحدود".
وأفادت شرطة مولدوفا، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو/ حزيران الماضي، بأن شخصا مجهولا فتح النار في مطار كيشيناو الدولي، فيما تم إجلاء الركاب.
وذكر موقع المطار على شبكة الإنترنت أنه تم تعليق الحركة الجوية في المطار بسبب الحادث، وتجري عمليات إجلاء الركاب.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية المولدوفية وصول قوات "مولنيا" الخاصة إلى مطار كيشيناو، حيث قام مطلق النار بتحصين نفسه، مشيرة إلى سقوط قتيلين إثر حادث إطلاق النار.
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