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https://sputnikarabic.ae/20230714/الأمم-المتحدة-من-المقرر-إرسال-سفينتي-حبوب-إلى-تركيا-قبل-انتهاء-صفقة-الحبوب--1079073073.html
الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب
الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب
أعلنت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، اليوم الجمعة، في إسطنبول، أنه سيتم إرسال سفينتي حبوب من أوكرانيا إلى تركيا في الأيام... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T16:04+0000
2023-07-14T16:04+0000
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إسطنبول - سبوتنيك. وأضافت بالا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر إجراء تفتيش لسفينة واحدة يوم السبت عند مغادرتها الميناء الأوكراني، ويتم حاليًا تحميل سفينة أخرى في ميناء أوديسا.وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم صدور أي تصريحات فيما يتعلق بصفقة الحبوب عن الجانب الروسي.وقال بيسكوف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن هناك أي تصريحات من الجانب الروسي بهذا الخصوص".وجاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام نقلا عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على تمديد صفقة الحبوب مع أن الرئيس التركي قال حرفيا أنه وبوتين لديهما: "الرأي نفسه فيما يتعلق بتوسيع اتفاق ممر الحبوب ".وفي وقت سابق، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، تضمن مقترحا لتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها المقرر في 17 تموز/ يوليو الجاري، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.وأردف دوجاريك، خلال إفادة صحافية: "كجزء من جهوده المستمرة، أرسل الأمين العام خطابًا أمس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضمن إطارًا مقترحًا لمواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم (المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب) مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود".
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https://sputnikarabic.ae/20230709/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-الروسي-يناقشان-هاتفيا-صفقة-الحبوب-والصراع-في-أوكرانيا-1078888996.html
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العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, روسيا

الأمم المتحدة: من المقرر إرسال سفينتي حبوب إلى تركيا قبل انتهاء صفقة الحبوب

16:04 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSشعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022
شعار الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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أعلنت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، اليوم الجمعة، في إسطنبول، أنه سيتم إرسال سفينتي حبوب من أوكرانيا إلى تركيا في الأيام المقبلة قبل انتهاء صفقة الحبوب.
إسطنبول - سبوتنيك. وأضافت بالا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر إجراء تفتيش لسفينة واحدة يوم السبت عند مغادرتها الميناء الأوكراني، ويتم حاليًا تحميل سفينة أخرى في ميناء أوديسا.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم صدور أي تصريحات فيما يتعلق بصفقة الحبوب عن الجانب الروسي.
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وقال بيسكوف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن هناك أي تصريحات من الجانب الروسي بهذا الخصوص".
وجاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام نقلا عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على تمديد صفقة الحبوب مع أن الرئيس التركي قال حرفيا أنه وبوتين لديهما: "الرأي نفسه فيما يتعلق بتوسيع اتفاق ممر الحبوب ".
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وفي وقت سابق، أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطابًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، تضمن مقترحا لتمديد صفقة الحبوب بعد انتهاء أجلها المقرر في 17 تموز/ يوليو الجاري، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.
وأردف دوجاريك، خلال إفادة صحافية: "كجزء من جهوده المستمرة، أرسل الأمين العام خطابًا أمس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتضمن إطارًا مقترحًا لمواءمة تنفيذ مذكرة التفاهم (المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار صفقة الحبوب) مع الحاجة إلى الحفاظ على مبادرة البحر الأسود".
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