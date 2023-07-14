https://sputnikarabic.ae/20230714/الجوع-أرقام-صادمة-في-أحدث-تقرير-أممي-1079076273.html
الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي
الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي
أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والتغيرات المناخية... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T18:56+0000
2023-07-14T18:56+0000
2023-07-14T18:56+0000
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الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي
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أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والتغيرات المناخية والصراعات المسلحة.