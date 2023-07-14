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https://sputnikarabic.ae/20230714/الجوع-أرقام-صادمة-في-أحدث-تقرير-أممي-1079076273.html
الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي
الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي
أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والتغيرات المناخية... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T18:56+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي

18:56 GMT 14.07.2023
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أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والتغيرات المناخية والصراعات المسلحة.
الجوع... أرقام صادمة في أحدث تقرير أممي - سبوتنيك عربي
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