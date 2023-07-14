عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-رادار-أوكرانية-قرب-خيرسون-1079059667.html
الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون
الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون
صرح قائد وحدة تابعة للقوات المسلحة الروسية أن الوحدات الروسية دمرت محطة الرادار الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، باستخدام الطائرة المسيّرة "لانتسيت". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T09:05+0000
2023-07-14T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087547_0:121:2219:1369_1920x0_80_0_0_3af51a1d0939746a8562b5de0f5d7a89.jpg
وقال لوكالة "سبوتنيك": "كشفت وسائل الاستطلاع الجوي والراديوي لوحدتنا عن محطة رادار معادية جنوب شرق قرية كريفوي روغ. وبعد ذلك دمر جنودنا المحطة باستخدام لانتسيت، كما تم تدميرها قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "أكاتسيا"، وآخر من طراز "غفوزديكا" على محور خيرسون.ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-مسلحي-القوات-الأوكرانية-يموتون-في-الجبهة-مثل-الذباب-1079056079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087547_116:0:2103:1490_1920x0_80_0_0_634083619a829f8d336113eae3ed5a9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون

09:05 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح قائد وحدة تابعة للقوات المسلحة الروسية أن الوحدات الروسية دمرت محطة الرادار الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، باستخدام الطائرة المسيّرة "لانتسيت".
وقال لوكالة "سبوتنيك": "كشفت وسائل الاستطلاع الجوي والراديوي لوحدتنا عن محطة رادار معادية جنوب شرق قرية كريفوي روغ. وبعد ذلك دمر جنودنا المحطة باستخدام لانتسيت، كما تم تدميرها قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان".
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب
04:10 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "أكاتسيا"، وآخر من طراز "غفوزديكا" على محور خيرسون.
ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала