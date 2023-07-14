https://sputnikarabic.ae/20230714/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-رادار-أوكرانية-قرب-خيرسون-1079059667.html
الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون
الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون
صرح قائد وحدة تابعة للقوات المسلحة الروسية أن الوحدات الروسية دمرت محطة الرادار الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، باستخدام الطائرة المسيّرة "لانتسيت". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T09:05+0000
2023-07-14T09:05+0000
2023-07-14T09:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "كشفت وسائل الاستطلاع الجوي والراديوي لوحدتنا عن محطة رادار معادية جنوب شرق قرية كريفوي روغ. وبعد ذلك دمر جنودنا المحطة باستخدام لانتسيت، كما تم تدميرها قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "أكاتسيا"، وآخر من طراز "غفوزديكا" على محور خيرسون.ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-مسلحي-القوات-الأوكرانية-يموتون-في-الجبهة-مثل-الذباب-1079056079.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر محطة رادار أوكرانية قرب خيرسون
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صرح قائد وحدة تابعة للقوات المسلحة الروسية أن الوحدات الروسية دمرت محطة الرادار الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، باستخدام الطائرة المسيّرة "لانتسيت".
وقال لوكالة "سبوتنيك": "كشفت وسائل الاستطلاع الجوي والراديوي لوحدتنا عن محطة رادار معادية جنوب شرق قرية كريفوي روغ. وبعد ذلك دمر جنودنا المحطة باستخدام لانتسيت، كما تم تدميرها قبل مغادرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المكان".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، يوم أمس الخميس، أنه تم تحييد ما يصل إلى 70 جنديًا أوكرانيًا، وعربة قتال مصفحة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفع "أكاتسيا"، وآخر من طراز "غفوزديكا" على محور خيرسون.
ودمر الطيران العملياتي والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، خلال النهار، 73 موقعا للمدفعية الأوكرانية
و96 تجمعا للقوى العاملة والمعدات العسكرية.