https://sputnikarabic.ae/20230714/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-موجعة-لمراكز-القيادة-ومستودعات-الذخيرة-والوقود-الأوكرانية--عاجل-1079064015.html

الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية

الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية

دمر الجيش الروسي مستودعات تخزين الذخيرة والوقود والقيادة الاستراتيجية للجيش الأوكراني على نطاق واسع وعلى كافة خطوط الجبهة. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T11:30+0000

2023-07-14T11:30+0000

2023-07-14T12:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102468/30/1024683074_0:0:2068:1163_1920x0_80_0_0_d520f2c8377526e30b5fe4188ab872a7.jpg

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن "تدمير مستودعي ذخيرة اللواء التاسع والسبعين واللواء البحري الخامس والثلاثين في منطقتي باراسكوفيفكا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مخزن وقود للآليات العسكرية التابعة للواء البحري السادس والثلاثين في منطقة أوسبينوفا في مقاطعة زابوروجيه".كما دمرت القوات الروسية ثلاثة مراكز قيادة من الألوية الميكانيكية 22 و28 و65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات بريدتيتشينو وأليكساندرو - تولشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وأضافت الوزارة في بيان لها: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان".ونتيجة للأعمال المنسقة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجوما للعدو بنجاح في يوم واحد، في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزايتسيفو، وفيسولي وكراسنوغوروفكا، وسفيرنويه، وماريينكا وغرب كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي مناطق بوغدانوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أرتال القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها.وعلى محور كراسني ليمان، نجحت إجراءات وحدات مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد ثلاث هجمات للعدو، في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار. في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة فوستوك أضرارًا بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريوتنيوي، وبياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأوروجاينوي، وريفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 210 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات عسكرية، ومدفع "م 777" الأمريكي الصنع، ومدفعي "مستا بي" و"دي 20"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".

https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الروسية-تحيد-210-جنود-أوكرانيين-على-اتجاهي-جنوب-دونيتسك-وزابوروجيه-1079063895.html

https://sputnikarabic.ae/20230714/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-رادار-أوكرانية-قرب-خيرسون-1079059667.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري