https://sputnikarabic.ae/20230714/الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-موجعة-لمراكز-القيادة-ومستودعات-الذخيرة-والوقود-الأوكرانية--عاجل-1079064015.html
الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
دمر الجيش الروسي مستودعات تخزين الذخيرة والوقود والقيادة الاستراتيجية للجيش الأوكراني على نطاق واسع وعلى كافة خطوط الجبهة. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T11:30+0000
2023-07-14T11:30+0000
2023-07-14T12:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن "تدمير مستودعي ذخيرة اللواء التاسع والسبعين واللواء البحري الخامس والثلاثين في منطقتي باراسكوفيفكا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مخزن وقود للآليات العسكرية التابعة للواء البحري السادس والثلاثين في منطقة أوسبينوفا في مقاطعة زابوروجيه".كما دمرت القوات الروسية ثلاثة مراكز قيادة من الألوية الميكانيكية 22 و28 و65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات بريدتيتشينو وأليكساندرو - تولشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وأضافت الوزارة في بيان لها: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان".ونتيجة للأعمال المنسقة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجوما للعدو بنجاح في يوم واحد، في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزايتسيفو، وفيسولي وكراسنوغوروفكا، وسفيرنويه، وماريينكا وغرب كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي مناطق بوغدانوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أرتال القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها.وعلى محور كراسني ليمان، نجحت إجراءات وحدات مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد ثلاث هجمات للعدو، في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار. في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة فوستوك أضرارًا بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريوتنيوي، وبياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأوروجاينوي، وريفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 210 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات عسكرية، ومدفع "م 777" الأمريكي الصنع، ومدفعي "مستا بي" و"دي 20"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الروسية-تحيد-210-جنود-أوكرانيين-على-اتجاهي-جنوب-دونيتسك-وزابوروجيه-1079063895.html
https://sputnikarabic.ae/20230714/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-رادار-أوكرانية-قرب-خيرسون-1079059667.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
11:30 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
دمر الجيش الروسي مستودعات تخزين الذخيرة والوقود والقيادة الاستراتيجية للجيش الأوكراني على نطاق واسع وعلى كافة خطوط الجبهة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن "تدمير مستودعي ذخيرة اللواء التاسع والسبعين واللواء البحري الخامس والثلاثين في منطقتي باراسكوفيفكا ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم تدمير مخزن وقود للآليات العسكرية التابعة للواء البحري السادس والثلاثين في منطقة أوسبينوفا في مقاطعة زابوروجيه".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة تابعة للوائي الهجوم الجبلي الثالث والعشرين والثالث والثلاثين، واللواء المؤلل رقم 128، بالإضافة إلى اللواء البحري السادس والثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مالايا توكماتشكا ومالوكاترينوفكا وأوسبينوفكا في منطقة زابوروجيه.
كما دمرت القوات الروسية ثلاثة مراكز قيادة من الألوية الميكانيكية 22 و28 و65 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق مستوطنات بريدتيتشينو وأليكساندرو - تولشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومدينة أوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي تسعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية و"أوراغان".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة أوكرانية دون طيار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وأضافت الوزارة في بيان لها: "قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولات فاشلة للهجوم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان".
ونتيجة للأعمال المنسقة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجوما للعدو بنجاح في يوم واحد، في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزايتسيفو، وفيسولي وكراسنوغوروفكا، وسفيرنويه، وماريينكا وغرب كليشييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي مناطق بوغدانوفكا وكراسنوغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أرتال القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها.
وخلال الأعمال القتالية، بلغت خسائر العدو 280 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وأربع مركبات، ومدفع "كراب" البولندي الصنع، وآخر من طراز "دي- 20"، بالإضافة إلى رادار "تي بي كيو 36" الأمريكي الصنع.
وعلى محور كراسني ليمان، نجحت إجراءات وحدات مجموعة قوات "المركز" والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة في صد ثلاث هجمات للعدو، في مناطق نيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار.
تم تحييد ما يصل إلى 90 جنديًا أوكرانيًا ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وثلاث سيارات عسكرية ومدفعي هاوتزر من طراز "دي- 30".
في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية من مجموعة فوستوك أضرارًا بالقوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريوتنيوي، وبياتيكاتكي، في مقاطعة زابوروجيه، وأوروجاينوي، وريفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر
العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 210 جنديًا أوكرانيًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث مركبات عسكرية، ومدفع "م 777" الأمريكي الصنع، ومدفعي "مستا بي" و"دي 20"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".