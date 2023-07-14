https://sputnikarabic.ae/20230714/الحرس-الثوري-العدو-يحاول-تجنيد-الشباب-وسنقضي-على-من-يحاول-زعزعة-الأمن-في-إيران-1079057101.html

الحرس الثوري: العدو يحاول تجنيد الشباب وسنقضي على من يحاول زعزعة الأمن في إيران

الحرس الثوري: العدو يحاول تجنيد الشباب وسنقضي على من يحاول زعزعة الأمن في إيران

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، "سنتصدى بقوة لكل المتطاولين وسنقضي على كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، لكننا سننقذ من... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T05:56+0000

2023-07-14T05:56+0000

2023-07-14T05:56+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت على هامش لقائه مع مجموعة من القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين، خلال زيارته لمحافظة خوزستان.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "كل سياسات الأعداء تقوم على استراتيجية التقسيم واستراتيجية زرع التفرقة واستراتيجية العقوبات، ونظام الهيمنة قد كرس كل ألوان سياساته المعادية ضد الدول المختلفة وضد إيران جملة واحدة".وطالب اللواء حسين سلامي بمواجهة ما يقوم به أعداء إيران من زرع للتفرقة والغزو الثقافي، وتغيير للهوية الدينية والثقافية، مشيرا إلى أن قوات الحرس الثوري وعناصره تسعى إلى أن يكون له أداء أقوى يوما بعد يوم، لكونه نقطة أمل لكل المستضعفين وللشعب الإيراني، على حد قوله.وقال القائد العام للحرس الثوري:وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني ستتصدى بقوة لكل المتطاولين على بلاده، وستقضي على كل من يحاول زعزعة أمن إيران.وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد قال، أمس الخميس، إنه لا يمكن لبلاده النجاح من دون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة، مضيفا أنه "إذا كان لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة".وشدد القائد العام للحرس الثوري على أن "جامعة الإمام الحسين تعد القوة الدافعة الرئيسية للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، ومهمتها تتمثل في تهيئة المجالات لبلوغ الذروة العلمية والتغيير وتحسين المستوى العلمي لإيران.وأكد اللواء حسين سلامي أن "جامعة الحسين تقوم بدور مهم في تشكيل العناصر القادرة في الحرس الثوري على تدريب القادة والمدراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية".

https://sputnikarabic.ae/20230713/حسين-سلامي-الجامعات-الإيرانية-تساهم-في-تشكيل-العناصر-القادرة-والقوية-في-الحرس-الثوري-1079045337.html

https://sputnikarabic.ae/20230611/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اجتياز-مسيرة-أربعين-القاذفة-مرحلة-الاختبار-بنجاح-فيديو-1078000555.html

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