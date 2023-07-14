https://sputnikarabic.ae/20230714/الحرس-الثوري-العدو-يحاول-تجنيد-الشباب-وسنقضي-على-من-يحاول-زعزعة-الأمن-في-إيران-1079057101.html
الحرس الثوري: العدو يحاول تجنيد الشباب وسنقضي على من يحاول زعزعة الأمن في إيران
الحرس الثوري: العدو يحاول تجنيد الشباب وسنقضي على من يحاول زعزعة الأمن في إيران
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، "سنتصدى بقوة لكل المتطاولين وسنقضي على كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، لكننا سننقذ من... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T05:56+0000
2023-07-14T05:56+0000
2023-07-14T05:56+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419540_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa241516a4e0dc074a8488831b374fe9.jpg
وأفادت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت على هامش لقائه مع مجموعة من القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين، خلال زيارته لمحافظة خوزستان.وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "كل سياسات الأعداء تقوم على استراتيجية التقسيم واستراتيجية زرع التفرقة واستراتيجية العقوبات، ونظام الهيمنة قد كرس كل ألوان سياساته المعادية ضد الدول المختلفة وضد إيران جملة واحدة".وطالب اللواء حسين سلامي بمواجهة ما يقوم به أعداء إيران من زرع للتفرقة والغزو الثقافي، وتغيير للهوية الدينية والثقافية، مشيرا إلى أن قوات الحرس الثوري وعناصره تسعى إلى أن يكون له أداء أقوى يوما بعد يوم، لكونه نقطة أمل لكل المستضعفين وللشعب الإيراني، على حد قوله.وقال القائد العام للحرس الثوري:وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني ستتصدى بقوة لكل المتطاولين على بلاده، وستقضي على كل من يحاول زعزعة أمن إيران.وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد قال، أمس الخميس، إنه لا يمكن لبلاده النجاح من دون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة، مضيفا أنه "إذا كان لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة".وشدد القائد العام للحرس الثوري على أن "جامعة الإمام الحسين تعد القوة الدافعة الرئيسية للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، ومهمتها تتمثل في تهيئة المجالات لبلوغ الذروة العلمية والتغيير وتحسين المستوى العلمي لإيران.وأكد اللواء حسين سلامي أن "جامعة الحسين تقوم بدور مهم في تشكيل العناصر القادرة في الحرس الثوري على تدريب القادة والمدراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20230713/حسين-سلامي-الجامعات-الإيرانية-تساهم-في-تشكيل-العناصر-القادرة-والقوية-في-الحرس-الثوري-1079045337.html
https://sputnikarabic.ae/20230611/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-اجتياز-مسيرة-أربعين-القاذفة-مرحلة-الاختبار-بنجاح-فيديو-1078000555.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/0d/1050419540_115:0:1894:1334_1920x0_80_0_0_3ab7ef4fcd3353d021f540493d5e445c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار
الحرس الثوري: العدو يحاول تجنيد الشباب وسنقضي على من يحاول زعزعة الأمن في إيران
تابعنا عبر
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، "سنتصدى بقوة لكل المتطاولين وسنقضي على كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، لكننا سننقذ من يحتاج إلى المساعدة".
وأفادت وكالة
"إرنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت على هامش لقائه مع مجموعة من القادة العسكريين والمسؤولين الإيرانيين، خلال زيارته لمحافظة خوزستان.
وشدد القائد العسكري الإيراني على أن "كل سياسات الأعداء تقوم على استراتيجية التقسيم واستراتيجية زرع التفرقة واستراتيجية العقوبات، ونظام الهيمنة قد كرس كل ألوان سياساته المعادية ضد الدول المختلفة وضد إيران جملة واحدة".
وطالب اللواء حسين سلامي بمواجهة ما يقوم به أعداء إيران من زرع للتفرقة والغزو الثقافي
، وتغيير للهوية الدينية والثقافية، مشيرا إلى أن قوات الحرس الثوري وعناصره تسعى إلى أن يكون له أداء أقوى يوما بعد يوم، لكونه نقطة أمل لكل المستضعفين وللشعب الإيراني، على حد قوله.
وقال القائد العام للحرس الثوري:
حربنا مع العدو هي حرب تجنيد الشباب ويجب أن نحميه وننقذ أبناءنا من نار العدو.
وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني ستتصدى بقوة لكل المتطاولين على بلاده، وستقضي على كل من يحاول زعزعة أمن إيران
.
وكان القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد قال، أمس الخميس، إنه لا يمكن لبلاده النجاح من دون الاقتدار والازدهار والوصول إلى الموارد العلمية الحديثة والمتقدمة، مضيفا أنه "إذا كان لبلد ما جامعات كبيرة ومتقدمة ومحفزة للفكر، فيمكنها بالتأكيد أن تكون على طريق بناء الحضارة".
وشدد القائد العام للحرس الثوري
على أن "جامعة الإمام الحسين تعد القوة الدافعة الرئيسية للحضارة الإسلامية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، ومهمتها تتمثل في تهيئة المجالات لبلوغ الذروة العلمية والتغيير وتحسين المستوى العلمي لإيران.
وأكد اللواء حسين سلامي أن "جامعة الحسين تقوم بدور مهم في تشكيل العناصر القادرة في الحرس الثوري على تدريب القادة والمدراء والمفكرين والمتخصصين في مختلف مجالات العلوم الإنسانية".