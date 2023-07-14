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https://sputnikarabic.ae/20230714/الخارجية-الروسية-تؤكد-أنه-لا-دليل-على-سقوط-صاروخ-كوري-شمالي-في-المنطقة-الاقتصادية-للبلاد-1079057757.html
الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد
الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أنه حتى الأن لم تتوافر المعلومات المؤكدة حول سقوط صاروخ كوريا الديمقراطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T06:54+0000
2023-07-14T06:56+0000
روسيا
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وهكذا، علقت الدبلوماسية على بيان الأمم المتحدة بأن صاروخ كوريا الديمقراطية الذي أطلق في 12 يوليو/تموز سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.وقالت زاخاروفا: "في الوقت الحالي، لا توجد بيانات مؤكدة عن سقوط [صاروخ] في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"، يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6,648.4 كيلومتر (4,131 ميل) وطار لمسافة 1,001.2 كيلومتر لمدة 4,491 ثانية.من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
https://sputnikarabic.ae/20230714/وقوع-انفجار-أثناء-اختبار-إطلاق-صاروخ-إبسيلون-إس-الذي-يعمل-بالوقود-الصلب-في-اليابان-1079055566.html
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الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد

06:54 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 06:56 GMT 14.07.2023)
© Sputnik"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أنه حتى الأن لم تتوافر المعلومات المؤكدة حول سقوط صاروخ كوريا الديمقراطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.
وهكذا، علقت الدبلوماسية على بيان الأمم المتحدة بأن صاروخ كوريا الديمقراطية الذي أطلق في 12 يوليو/تموز سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.
وقالت زاخاروفا: "في الوقت الحالي، لا توجد بيانات مؤكدة عن سقوط [صاروخ] في منطقتنا الاقتصادية الخالصة".
شعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس"
01:23 GMT
وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الأربعاء الماضي، هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"، يوم الأربعاء الماضي، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6,648.4 كيلومتر (4,131 ميل) وطار لمسافة 1,001.2 كيلومتر لمدة 4,491 ثانية.
من جانبها، أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
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