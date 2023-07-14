https://sputnikarabic.ae/20230714/الدعم-السريع-تعلن-استيلاءها-على-130-مركبة-عسكرية-من-الجيش-السوداني-1079076456.html

"الدعم السريع" تعلن استيلاءها على 130 مركبة عسكرية من الجيش السوداني

"الدعم السريع" تعلن استيلاءها على 130 مركبة عسكرية من الجيش السوداني

أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية، اليوم الجمعة، الاستيلاء على 130 مركبة عسكرية تابعة للجيش السوداني بعد معارك عنيفة في محيط العاصمة الخرطوم. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T20:13+0000

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جاء ذلك في بيان للقوات التي يقودها محمد حمدان دقلو "حميدتي" على إثر استمرار المعارك المتواصلة منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، دون أن تتمكن وساطات عربية وغربية من إيقافها.ولم تصدر قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، تعقيبا رسميا على ما ذكرته قوات حميدتي في بيانها.وقالت قوات "الدعم السريع" على "تويتر" إن "قوة من الجيش حاولت الهجوم على مواقع تمركزها في مدينة بحري بمحورين من ناحية (حطاب)، والآخر باتجاه جسر الحلفايا، مع حجب كامل لشبكة الاتصالات".وأضافت: "تصدى الأشاوس للقوات المهاجمة وسحقها بالكامل والاستيلاء على 130 مركبة بكامل عتادها، منها 90 مركبة من قوات حطاب، والبقية من القوة المهاجمة من جهة الحلفايا، إلى جانب الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية جاري حصرها".وتابعت أنها أسرت العشرات من أفراد القوات المهاجمة من بينهم ضابط برتبة عميد ركن، مضيفة: "تم قتل المئات جثثهم متناثرة في الطرقات بينهم قائد القوة برتبة لواء وقائد ثاني بذات الرتبة".وختمت "الدعم السريع" بيانها بالقول: "المعركة التي دارت اليوم يجب أن تكون درسا لقادة القوات الانقلابية والفلول بأن كسر شوكة قواتنا عصيا عليهم، وأن عملية الانهيار التي تشهدها قواتهم لا مثيل لها تتطلب من شرفاء القوات المسلحة تدارك الأمر والانحياز الفوري لخيار الشعب".ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وأمس الخميس، قالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، إن الصراع المحتدم في السودان دفع أكثر من 3.1 مليون شخص إلى ترك ديارهم.وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 2.4 مليون شخص نزحوا داخليًا وفرّ أكثر من 730 ألفًا إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر.

https://sputnikarabic.ae/20230713/الهجرة-الدولية-أكثر-من-3-ملايين-نازح-في-السودان-بسبب-الصراع-1079038343.html

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