https://sputnikarabic.ae/20230714/الدفاع-الروسية-تحذر-البحارة-من-ألغام-أوكرانية-تائهة-تنجرف-في-البحر-الأسود-1079068422.html
الدفاع الروسية تحذر البحارة من ألغام بحرية أوكرانية تائهة في البحر الأسود
الدفاع الروسية تحذر البحارة من ألغام بحرية أوكرانية تائهة في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة أسطول البحر الأسود أصدرت تحذيرا للبحارة من خطر الألغام على طريق ملاحي شمال غربي البحر الأسود، بسبب اكتشاف لغم أوكراني غير... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:52+0000
2023-07-14T13:52+0000
2023-07-14T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت قيادة أسطول البحر الأسود تحذيرًا للبحارة من وجود خطر لغم على طريق الشحن في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود". وذكرت الوزارة أنه، في مارس/ آذار 2022، تم العثور على لغمين أوكرانيين تم تثبيتهما قبالة سواحل أوديسا، وكانا ينجرفان إلى سواحل رومانيا وتركيا، حينها تم تجنب مأساة.وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "عدم الاحتراف وعدم المسؤولية لدى البحرية الأوكرانية أدى إلى انجراف عدد غير معروف من الألغام في البحر الأسود، ما يشكل تهديدًا دائمًا للشحن".
https://sputnikarabic.ae/20230611/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-هاجمت-سفينة-روسية-بقوارب-مسيرة-دون-جدوى--1077997497.html
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رصد عسكري
الدفاع الروسية تحذر البحارة من ألغام بحرية أوكرانية تائهة في البحر الأسود
13:52 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 14:06 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قيادة أسطول البحر الأسود أصدرت تحذيرا للبحارة من خطر الألغام على طريق ملاحي شمال غربي البحر الأسود، بسبب اكتشاف لغم أوكراني غير خاضع للسيطرة.
وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت قيادة أسطول البحر الأسود تحذيرًا للبحارة من وجود خطر لغم على طريق الشحن في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وأصدرت قيادة الأسطول الروسي تحذيرها "بسبب اكتشاف لغم بحري أوكراني كان ينجرف دون حسيب ولا رقيب ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة للسفن المدنية".
وأشارت الوزارة إلى أن اللغم وضعته القوات البحرية الأوكرانية "في بداية عام 2022، أثناء نشر الألغام العشوائي في المياه الساحلية للبحر الأسود، مما شكل تهديدًا لسلامة الملاحة".
وذكرت الوزارة أنه، في مارس/ آذار 2022، تم العثور على لغمين أوكرانيين تم تثبيتهما قبالة سواحل أوديسا، وكانا ينجرفان إلى سواحل رومانيا وتركيا، حينها تم تجنب مأساة.
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن "عدم الاحتراف وعدم المسؤولية لدى البحرية الأوكرانية أدى إلى انجراف عدد غير معروف من الألغام في البحر الأسود، ما يشكل تهديدًا دائمًا للشحن".