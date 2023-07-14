https://sputnikarabic.ae/20230714/الرئيس-الإسرائيلي-قلوبنا-ترتعش-من-النية-لحرق-التوراة-في-السويد-1079073441.html

الرئيس الإسرائيلي: قلوبنا ترتعش من النية لحرق التوراة في السويد

الرئيس الإسرائيلي: قلوبنا ترتعش من النية لحرق التوراة في السويد

استنكر الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سماح القضاء السويدي بحرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم غدا السبت. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T16:39+0000

2023-07-14T16:39+0000

2023-07-14T16:39+0000

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وقال هرتسوغ في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "إنني أستنكر بشدة سماح دولة السويد بحرق وتدنيس الكتب المقدسة".وأضاف: "كرئيس لدولة اسرائيل أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم".وتابع هرتسوغ في تغريداته التي نشرها بالعبرية والإنجليزية والعربية: "تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل تحريض صارخ وعمل من أعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع أنحاء العالم. يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن على إسرائيل أخذ هذا القرار بسماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"ضرورة احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".ويشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.وحتى الآن، لا يعرف بالضبط هوية الشخص الذي أراد حرق التوراة، لكن يبدو أنه يهدف إلى تحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير الذي دفع السلطات إلى الموافقة على حرق المصحف، وفق موقع "NEWS 24" الإسرائيلي.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة السويدية تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

https://sputnikarabic.ae/20230714/نتنياهو-يعلق-على-سماح-السلطات-السويدية-بحرق-نسخة-من-التوراة-1079065251.html

https://sputnikarabic.ae/20230714/السلطات-السويدية-توافق-على-حرق-التوراة-أمام-السفارة-الإسرائيلية-1079072157.html

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