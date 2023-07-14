https://sputnikarabic.ae/20230714/السعودية-والإمارات-توسعان-استثماراتهما-في-الشركات-الكورية-الجنوبية-المصنعة-للألعاب-الإلكترونية--1079077068.html

السعودية والإمارات توسعان استثماراتهما في الشركات الكورية الجنوبية المصنعة للألعاب الإلكترونية

السعودية والإمارات توسعان استثماراتهما في الشركات الكورية الجنوبية المصنعة للألعاب الإلكترونية

وسعت السعودية والإمارات استثماراتهما في الشركات المصنعة للألعاب والرياضات الإلكترونية في كورويا الجنوبية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T20:59+0000

2023-07-14T20:59+0000

2023-07-14T20:59+0000

مجتمع

الأخبار

منوعات

السعودية

أخبار السعودية اليوم

كوريا الجنوبية

أخبار الإمارات العربية المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103281/24/1032812449_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_21358dd1c7fa5c31e07ae10f742f2663.jpg

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب"، اليوم الجمعة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (حكومي) اشترى نهاية يونيو/حزيران الماضي، 6,322,500 سهم من أسهم شركة "نيكسون" الكورية الجنوبية المدرجة في سوق الأسهم اليابانية، لترتفع حصته إلى 10.23%، ويصبح رابع أكبر مساهم في الشركة.وفي فبراير/شباط 2022 استحوذ الصندوق السعودي على حصة 5.02% في شركة "نيكسون"، من خلال ضخ 883 مليون دولار.كما استحوذ الصندوق على حصة 9.3% في شركة "إن سي سوفت"، ثاني أكبر شركة ألعاب مدرجة في مؤشر كوسبي من حيث القيمة السوقية، ليصبح ثاني أكبر مساهم بعد الرئيس التنفيذي للشركة كيم تايك-جين الذي يمتلك حصة 11.9%.وبحسب "يونهاب"، تخطط شركة "كرافتون" الكورية الجنوبية لإقامة مسابقة لعبة "باتل غراوندز موبايل" الدولية لعام 2023 خلال الشهر الجاري في الرياض، ومسابقة لعبة "باتل غراوندز" الدولية الشهر المقبل في العاصمة السعودية أيضا.والعام الماضي، نظمت "كرافتون" مسابقة "باتل غراوندز موبايل" في الرياض بالتزامن مع حدث "جيمرز 8" الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.وفيما تعمل السعودية على زيادة حصتها في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال الاستثمارات في الشركات الكورية الجنوبية، اختارات الإمارات توسيع الشراكات من خلال جذب الشركات الأجنبية إليها.على سبيل المثال، أنشأت شركة "ويميد" الكورية الجنوبية، شركة "ويمكس MENA" في الإمارات.ومؤخرا، تم اختيار "نيو فلاس" كشركة داعمة لـ "برنامج الابتكار" من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار(ADIO) ، ما يعني أن الشركة ستتلقى الدعم غير المالي الشامل في مختلف اللوائح والتكاليف.وكانت الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي قالت في تقرير مطلع العام الحالي، إن دول الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، أكثر المناطق التي تنفق معظم الوقت والمال على الألعاب الكورية.

https://sputnikarabic.ae/20220929/محمد-بن-سلمان-يعلن-استراتيجية-مجموعة-سافي-للألعاب-الإلكترونية-1068406700.html

https://sputnikarabic.ae/20220608/السعودية-تستثمر-مليار-دولار-آخر-في-صناعة-ألعاب-الفيديو-1063262989.html

السعودية

كوريا الجنوبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, كوريا الجنوبية, أخبار الإمارات العربية المتحدة