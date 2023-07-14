https://sputnikarabic.ae/20230714/السفارة-الروسية-حديث-واشنطن-حول-استخدام-أوكرانيا-الحذر-للذخائر-العنقودية-عذر-أخرق-1079054952.html

السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"

السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T00:04+0000

2023-07-14T00:04+0000

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وجاء في بيان السفارة: "مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين تعد محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية".وأشار البيان إلى أن "كل من يتابع تطورات الصراع يعلم أن كييف تستخدم المساعدات الأميركية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا وقتل أكبر عدد ممكن من الروس".وختمت البعثة الدبلوماسية بيانها قائلة:وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة. كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

https://sputnikarabic.ae/20230710/واشنطن-تأمل-ألا-يؤثر-تسليم-الذخائر-العنقودية-إلى-كييف-على-الدعم-المقدم-من-الدول-الأخرى--1078932033.html

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