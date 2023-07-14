عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/السفارة-الروسية-حديث-واشنطن-حول-استخدام-أوكرانيا-الحذر-للذخائر-العنقودية-عذر-أخرق-1079054952.html
السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"
السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T00:04+0000
2023-07-14T00:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_0:49:2150:1258_1920x0_80_0_0_bbd5f7007a804d02c5163f4b28102f25.jpg
وجاء في بيان السفارة: "مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين تعد محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية".وأشار البيان إلى أن "كل من يتابع تطورات الصراع يعلم أن كييف تستخدم المساعدات الأميركية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا وقتل أكبر عدد ممكن من الروس".وختمت البعثة الدبلوماسية بيانها قائلة:وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة. كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230710/واشنطن-تأمل-ألا-يؤثر-تسليم-الذخائر-العنقودية-إلى-كييف-على-الدعم-المقدم-من-الدول-الأخرى--1078932033.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102574/52/1025745248_205:0:1946:1306_1920x0_80_0_0_c163c87e10e2746e87c74237d47a74a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"

00:04 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew / السفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / Shawn Thew /
تابعنا عبرTelegramNabd
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.
وجاء في بيان السفارة: "مثل هذه التصريحات من قبل المسؤولين الأمريكيين تعد محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
واشنطن تأمل ألا يؤثر تسليم الذخائر العنقودية إلى كييف على الدعم المقدم من الدول الأخرى
10 يوليو, 18:41 GMT
وأشار البيان إلى أن "كل من يتابع تطورات الصراع يعلم أن كييف تستخدم المساعدات الأميركية لتدمير أهداف مدنية على أمل تخويفنا وقتل أكبر عدد ممكن من الروس".
وختمت البعثة الدبلوماسية بيانها قائلة:
"لا يوجد شك في أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بالقيود المفروضة على استخدام الذخائر العنقودية عند اختيار الأهداف.. فهي تعاني من حالة يأس بسبب الخسائر الفادحة وعدم قدرتها على تحقيق أي نجاح على الجبهة".
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة. كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала