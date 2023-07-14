عربي
الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230714/العلماء-الروس-يكتشفون-أداة-جديدة-لعلاج-السرطان-النقيلي-1079058216.html
العلماء الروس يكتشفون أداة جديدة لعلاج السرطان النقيلي
العلماء الروس يكتشفون أداة جديدة لعلاج السرطان النقيلي
قام علماء روس بتصنيع مادة جديدة من الهيكل العظمي لقنفذ البحر، تساعد على توصيل الأدوية المضادة للأورام إلى الخلايا السرطانية. يمكن استخدامها في علاج السرطان... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T07:46+0000
2023-07-14T07:46+0000
مجتمع
علوم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_d92264b96cb73a74b3d864433f8f63c5.jpg
ووفقا لأحد العلماء، فإن العلاج بالعقاقير المضادة للأورام بالطريقة التقليدية عادة ما يكون له تأثير ضار، ليس فقط على الخلايا السرطانية، ولكن أيضًا على الخلايا الطبيعية للجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الجرعات أو تغيير العلاج إلى جرعة أقل فعالية. لكن من الممكن استخدام نظام توصيل الدواء: يتفاعل الجسيم الحامل مع الدواء، ويحتفظ به ويسلمه إلى العضو المصاب بطريقة مستهدفة لفترة طويلة. في هذه الحالة، يصبح العلاج الكيميائي أقل سمية للجسم.وقال العالم لوكالة "سبوتنيك": "يقترح العلماء استخدام مادة جديدة كعامل لتوصيل الدواء - مركبة من قنفذ البحر. الهيكل الخلوي المتعدد المستويات للهيكل العظمي لشوكيات الجلد، المعدل بعد العلاج الاصطناعي، لا يسمح فقط بامتصاص الدواء جيدًا، ولكن أيضًا لتحريره تدريجيًا إلى أجزاء صغيرة".وأشار إلى أن العلماء قاموا بتعديل مركب قنفذ البحر الناتج باستخدام سيليكات الصوديوم، ما جعله أكثر مقاومة للذوبان السريع، وهذا يضمن إفرازًا محكومًا للدواء في الجسم عند ملامسته للخلايا المصابة.
https://sputnikarabic.ae/20230712/علماء-يبتكرون-طريقة-لصنع-مسكنات-الألم-من-مخلفات-ونفايات-الورق-1078979016.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/1b/1049087551_112:0:1935:1367_1920x0_80_0_0_f8c66a2bbb70eafe2574e2506685786b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, روسيا
علوم, روسيا

العلماء الروس يكتشفون أداة جديدة لعلاج السرطان النقيلي

07:46 GMT 14.07.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskovمركبات نانوية هجينة "ناقلات نانو" لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا
مركبات نانوية هجينة ناقلات نانو لمكافحة بؤر العدوى بشكل مستهدف تم ابتكارها في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Photo / MISIS/ Sergey Gnuskov
تابعنا عبرTelegramNabd
قام علماء روس بتصنيع مادة جديدة من الهيكل العظمي لقنفذ البحر، تساعد على توصيل الأدوية المضادة للأورام إلى الخلايا السرطانية. يمكن استخدامها في علاج السرطان النقيلي.
ووفقا لأحد العلماء، فإن العلاج بالعقاقير المضادة للأورام بالطريقة التقليدية عادة ما يكون له تأثير ضار، ليس فقط على الخلايا السرطانية، ولكن أيضًا على الخلايا الطبيعية للجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الجرعات أو تغيير العلاج إلى جرعة أقل فعالية. لكن من الممكن استخدام نظام توصيل الدواء: يتفاعل الجسيم الحامل مع الدواء، ويحتفظ به ويسلمه إلى العضو المصاب بطريقة مستهدفة لفترة طويلة. في هذه الحالة، يصبح العلاج الكيميائي أقل سمية للجسم.
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
مجتمع
علماء يبتكرون طريقة لصنع مسكنات الألم من مخلفات ونفايات الورق
12 يوليو, 09:20 GMT
وقال العالم لوكالة "سبوتنيك": "يقترح العلماء استخدام مادة جديدة كعامل لتوصيل الدواء - مركبة من قنفذ البحر. الهيكل الخلوي المتعدد المستويات للهيكل العظمي لشوكيات الجلد، المعدل بعد العلاج الاصطناعي، لا يسمح فقط بامتصاص الدواء جيدًا، ولكن أيضًا لتحريره تدريجيًا إلى أجزاء صغيرة".
وأشار إلى أن العلماء قاموا بتعديل مركب قنفذ البحر الناتج باستخدام سيليكات الصوديوم، ما جعله أكثر مقاومة للذوبان السريع، وهذا يضمن إفرازًا محكومًا للدواء في الجسم عند ملامسته للخلايا المصابة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала