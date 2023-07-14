https://sputnikarabic.ae/20230714/العلماء-الروس-يكتشفون-أداة-جديدة-لعلاج-السرطان-النقيلي-1079058216.html
العلماء الروس يكتشفون أداة جديدة لعلاج السرطان النقيلي
العلماء الروس يكتشفون أداة جديدة لعلاج السرطان النقيلي
قام علماء روس بتصنيع مادة جديدة من الهيكل العظمي لقنفذ البحر، تساعد على توصيل الأدوية المضادة للأورام إلى الخلايا السرطانية. يمكن استخدامها في علاج السرطان... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T07:46+0000
2023-07-14T07:46+0000
2023-07-14T07:46+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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ووفقا لأحد العلماء، فإن العلاج بالعقاقير المضادة للأورام بالطريقة التقليدية عادة ما يكون له تأثير ضار، ليس فقط على الخلايا السرطانية، ولكن أيضًا على الخلايا الطبيعية للجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الجرعات أو تغيير العلاج إلى جرعة أقل فعالية. لكن من الممكن استخدام نظام توصيل الدواء: يتفاعل الجسيم الحامل مع الدواء، ويحتفظ به ويسلمه إلى العضو المصاب بطريقة مستهدفة لفترة طويلة. في هذه الحالة، يصبح العلاج الكيميائي أقل سمية للجسم.وقال العالم لوكالة "سبوتنيك": "يقترح العلماء استخدام مادة جديدة كعامل لتوصيل الدواء - مركبة من قنفذ البحر. الهيكل الخلوي المتعدد المستويات للهيكل العظمي لشوكيات الجلد، المعدل بعد العلاج الاصطناعي، لا يسمح فقط بامتصاص الدواء جيدًا، ولكن أيضًا لتحريره تدريجيًا إلى أجزاء صغيرة".وأشار إلى أن العلماء قاموا بتعديل مركب قنفذ البحر الناتج باستخدام سيليكات الصوديوم، ما جعله أكثر مقاومة للذوبان السريع، وهذا يضمن إفرازًا محكومًا للدواء في الجسم عند ملامسته للخلايا المصابة.
https://sputnikarabic.ae/20230712/علماء-يبتكرون-طريقة-لصنع-مسكنات-الألم-من-مخلفات-ونفايات-الورق-1078979016.html
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علوم, روسيا
العلماء الروس يكتشفون أداة جديدة لعلاج السرطان النقيلي
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قام علماء روس بتصنيع مادة جديدة من الهيكل العظمي لقنفذ البحر، تساعد على توصيل الأدوية المضادة للأورام إلى الخلايا السرطانية. يمكن استخدامها في علاج السرطان النقيلي.
ووفقا لأحد العلماء، فإن العلاج بالعقاقير المضادة للأورام بالطريقة التقليدية عادة ما يكون له تأثير ضار، ليس فقط على الخلايا السرطانية، ولكن أيضًا على الخلايا الطبيعية للجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الجرعات أو تغيير العلاج إلى جرعة أقل فعالية. لكن من الممكن استخدام نظام توصيل الدواء: يتفاعل الجسيم الحامل مع الدواء، ويحتفظ به ويسلمه إلى العضو المصاب بطريقة مستهدفة لفترة طويلة. في هذه الحالة، يصبح العلاج الكيميائي أقل سمية للجسم.
وقال العالم لوكالة "سبوتنيك": "يقترح العلماء استخدام مادة جديدة كعامل لتوصيل الدواء - مركبة من قنفذ البحر. الهيكل الخلوي المتعدد المستويات للهيكل العظمي لشوكيات الجلد، المعدل بعد العلاج الاصطناعي، لا يسمح فقط بامتصاص الدواء جيدًا، ولكن أيضًا لتحريره تدريجيًا إلى أجزاء صغيرة".
وأشار إلى أن العلماء قاموا بتعديل مركب قنفذ البحر الناتج باستخدام سيليكات الصوديوم، ما جعله أكثر مقاومة للذوبان السريع، وهذا يضمن إفرازًا محكومًا للدواء في الجسم عند ملامسته للخلايا المصابة.