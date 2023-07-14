https://sputnikarabic.ae/20230714/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-مسلحي-القوات-الأوكرانية-يموتون-في-الجبهة-مثل-الذباب-1079056079.html
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن السلطات في كييف لا تهتم بالتكنولوجيا الغربية وتقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T04:10+0000
2023-07-14T04:10+0000
2023-07-14T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية وبإصرار غبي، يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب".ووفقًا له، فإن هذه السلوك اللاإنساني حتى تجاه جنودهم الخاصة أصبح بمثابة العلامة المميزة للحكومة الأوكرانية الحالية.وأكد سالدو قائلاً: "وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-1079055748.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب
04:10 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 04:14 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
حصري
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن السلطات في كييف لا تهتم بالتكنولوجيا الغربية وتقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في "هجمات أكوام اللحم" بعبث على الجبهة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك
": "النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية وبإصرار غبي، يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب".
ووفقًا له، فإن هذه السلوك اللاإنساني حتى تجاه جنودهم الخاصة أصبح بمثابة العلامة المميزة للحكومة الأوكرانية الحالية.
وأكد سالدو قائلاً: "وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.