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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القائم-بأعمال-حاكم-خيرسون-مسلحي-القوات-الأوكرانية-يموتون-في-الجبهة-مثل-الذباب-1079056079.html
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب
القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن السلطات في كييف لا تهتم بالتكنولوجيا الغربية وتقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T04:10+0000
2023-07-14T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية وبإصرار غبي، يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب".ووفقًا له، فإن هذه السلوك اللاإنساني حتى تجاه جنودهم الخاصة أصبح بمثابة العلامة المميزة للحكومة الأوكرانية الحالية.وأكد سالدو قائلاً: "وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-1079055748.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تموت في الجبهة مثل الذباب

04:10 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 04:14 GMT 14.07.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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حصري
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن السلطات في كييف لا تهتم بالتكنولوجيا الغربية وتقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في "هجمات أكوام اللحم" بعبث على الجبهة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية وبإصرار غبي، يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا بجمهورية دونيتسك
02:04 GMT
ووفقًا له، فإن هذه السلوك اللاإنساني حتى تجاه جنودهم الخاصة أصبح بمثابة العلامة المميزة للحكومة الأوكرانية الحالية.
وأكد سالدو قائلاً: "وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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