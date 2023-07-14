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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الأوكرانية-تطلق-11-قذيفة-من-عيار-155-ملم-على-دوكوتشيفسك-ودونيتسك-1079055285.html
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار 155 ملم على دوكوتشيفسك ودونيتسك
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار 155 ملم على دوكوتشيفسك ودونيتسك
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 11 قذيفة من... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T00:47+0000
2023-07-14T00:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
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دونيتسك - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نشره المكتب على حسابه في تليغرام، على مناطق دوكوتشيفسك ودونيتسك في الجمهورية، أطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف من عيار 155 ملم في تمام الساعة 12:05 من محور إليزافيتوفكا على بلدة دوكوتشيفسك، وأطلقت ست قذائف من نفس العيار في تمام الساعة 12:10 من محور أومانسكي على مدينة دونيتسك.وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية يوم الخميس الماضي 36 مرة وأطلقت 210 قذيفة من عيارات مختلفة.وتقع دوكوتشيفسك على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب مدينة دونيتسك.تجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف العيار نفسه، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1079054831.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار 155 ملم على دوكوتشيفسك ودونيتسك

00:47 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم.
دونيتسك - سبوتنيك. ووفقًا لبيان نشره المكتب على حسابه في تليغرام، على مناطق دوكوتشيفسك ودونيتسك في الجمهورية، أطلقت القوات الأوكرانية خمس قذائف من عيار 155 ملم في تمام الساعة 12:05 من محور إليزافيتوفكا على بلدة دوكوتشيفسك، وأطلقت ست قذائف من نفس العيار في تمام الساعة 12:10 من محور أومانسكي على مدينة دونيتسك.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 23:51 GMT
وأشار المكتب إلى أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية يوم الخميس الماضي 36 مرة وأطلقت 210 قذيفة من عيارات مختلفة.
وتقع دوكوتشيفسك على بعد حوالي 20 كيلومترًا جنوب مدينة دونيتسك.
تجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف العيار نفسه، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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