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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1079077373.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مساء اليوم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T21:35+0000
2023-07-14T21:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
الناتو
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20.45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني غاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم تزويد كييف من قبل دول الناتو.. وعند الساعة 20.55 و22.40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت13 قذيفة من نفس العيار".يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230714/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-نظام-كييف-يتصرف-وفق-مبادئ-النازية-1079076859.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو

القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"

21:35 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturinتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مساء اليوم الجمعة مدينة دونيتسك ثلاث مرات وأطلقت ما مجموعه 18 قذيفة من عيار 155ملم تم تزويد كييف من قبل دول الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20.45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني غاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم تزويد كييف من قبل دول الناتو.. وعند الساعة 20.55 و22.40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت13 قذيفة من نفس العيار".
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.
الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: نظام كييف يتصرف وفق مبادئ النازية
20:50 GMT
وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
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