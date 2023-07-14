https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1079077373.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مساء اليوم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T21:35+0000
2023-07-14T21:35+0000
2023-07-14T21:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
الناتو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076940793_0:0:2896:1629_1920x0_80_0_0_dde3b47d84af98b377ee4524229aec48.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20.45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني غاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم تزويد كييف من قبل دول الناتو.. وعند الساعة 20.55 و22.40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت13 قذيفة من نفس العيار".يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230714/مندوب-روسيا-لدى-الأمم-المتحدة-نظام-كييف-يتصرف-وفق-مبادئ-النازية-1079076859.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076940793_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_1bf05b9288cc85eb093cc6cba4e69eb8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, الناتو
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك بقذائف "الناتو"
تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مساء اليوم الجمعة مدينة دونيتسك ثلاث مرات وأطلقت ما مجموعه 18 قذيفة من عيار 155ملم تم تزويد كييف من قبل دول الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 20.45 (بتوقيت موسكو)، على التجمع السكني غاليتسينوفكا - مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم
تزويد كييف من قبل دول الناتو.. وعند الساعة 20.55 و22.40 قصفت مدينة دونيتسك مرة أخرى وأطلقت13 قذيفة من نفس العيار".
يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم.
وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.