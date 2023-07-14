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https://sputnikarabic.ae/20230714/الكرملين-لـسبوتنيك-لم-يصدر-عن-الجانب-الروسي-أي-تصريحات-حول-تمديد-صفقة-الحبوب-1079070534.html
الكرملين لـ"سبوتنيك": لم يصدر عن الجانب الروسي أي تصريحات حول تمديد صفقة الحبوب
الكرملين لـ"سبوتنيك": لم يصدر عن الجانب الروسي أي تصريحات حول تمديد صفقة الحبوب
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم صدور أي تصريحات فيما يتعلق بصفقة الحبوب عن الجانب الروسي. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T14:54+0000
2023-07-14T15:12+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن هناك أي تصريحات من الجانب الروسي بهذا الخصوص".وجاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام نقلا عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على تمديد صفقة الحبوب مع أن الرئيس التركي قال حرفيا أنه وبوتين لديهما: "الرأي نفسه فيما يتعلق بتوسيع اتفاق ممر الحبوب ".وأكدت بالا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من المقرر إجراء تفتيش لسفينة واحدة تغادر الميناء الأوكراني يوم السبت، كما يجري تحميل سفينة أخرى في ميناء أوديسا في الوقت الحالي".
https://sputnikarabic.ae/20230712/أردوغان-نعمل-على-حل-مشكلة-تمديد-صفقة-الحبوب-مع-أخذ-اقتراحات-بوتين-في-الاعتبار-1079002150.html
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الكرملين لـ"سبوتنيك": لم يصدر عن الجانب الروسي أي تصريحات حول تمديد صفقة الحبوب

14:54 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 15:12 GMT 14.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عدم صدور أي تصريحات فيما يتعلق بصفقة الحبوب عن الجانب الروسي.
وقال بيسكوف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك": "لم تكن هناك أي تصريحات من الجانب الروسي بهذا الخصوص".
وجاءت تصريحات بيسكوف، تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام نقلا عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على تمديد صفقة الحبوب مع أن الرئيس التركي قال حرفيا أنه وبوتين لديهما: "الرأي نفسه فيما يتعلق بتوسيع اتفاق ممر الحبوب ".
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وبدورها، قالت المتحدثة باسم المنسق الأممي لمبادرة تصدير الحبوب، إسميني بالا، اليوم الجمعة، إنه من المخطط إرسال سفينتي حبوب من أوكرانيا إلى تركيا في الأيام المتبقية قبل انتهاء صفقة الحبوب.

وأكدت بالا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "من المقرر إجراء تفتيش لسفينة واحدة تغادر الميناء الأوكراني يوم السبت، كما يجري تحميل سفينة أخرى في ميناء أوديسا في الوقت الحالي".
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