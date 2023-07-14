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https://sputnikarabic.ae/20230714/الكرملين-يرد-على-تصريحات-شولتس-حول-التنزه-دون-بوتين-1079063537.html
الكرملين يرد على تصريحات شولتس حول "التنزه دون بوتين"
الكرملين يرد على تصريحات شولتس حول "التنزه دون بوتين"
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نادرًا ما يقوم بإجازة، وعادة ما تكون في روسيا وليس في جبال... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T11:03+0000
2023-07-14T11:03+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أعرف ما الذي كان سيحدث (إذا كان رئيس الدولة قد ذهب في نزهة في جبال الألب مع المستشار الألماني ). أنتم تعرفون أين يذهب بوتين في نزهات، حيث يقضي أيامه النادرة من الراحة. بالتأكيد ليس في جبال الألب... في بلدنا". وكان قد صرح شولتس في حديثه إلى المواطنين في مدينة فوسن، يوم أمس الخميس، أنه لن يتنزه في جبال الألب مع بوتين، لكنه سيذهب في مثل هذه الرحلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. قضى بوتين معظم الإجازات القصيرة التي ذكرها الكرملين في الهواء الطلق في سيبيريا. في عام 2014، أخذ يوم إجازة في عيد ميلاده في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقضاه في التايغا السيبيرية. في يوليو/ تموز 2013، أمضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، في توفا وخاكاسيا. استراح الرئيس أيضًا في التايغا في مارس/ آذار 2017، وأغسطس/ آب 2018 ، وقام بالمشي لمسافات طويلة. قبل عيد ميلاده في عام 2019، زار الرئيس سيبيريا أيضًا، حيث جمع الفطر مع شويغو، وقاد سيارة دفع رباعي عبر التايغا. في مارس 2021، قضى رئيس الدولة مع شويغو عطلة نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية.
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روسيا

الكرملين يرد على تصريحات شولتس حول "التنزه دون بوتين"

11:03 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Alexey Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصورإجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات "التايغا" الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Alexey Druzhynin
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نادرًا ما يقوم بإجازة، وعادة ما تكون في روسيا وليس في جبال الألب.
وقال بيسكوف، تعليقا على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أعرف ما الذي كان سيحدث (إذا كان رئيس الدولة قد ذهب في نزهة في جبال الألب مع المستشار الألماني ). أنتم تعرفون أين يذهب بوتين في نزهات، حيث يقضي أيامه النادرة من الراحة. بالتأكيد ليس في جبال الألب... في بلدنا".
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وكان قد صرح شولتس في حديثه إلى المواطنين في مدينة فوسن، يوم أمس الخميس، أنه لن يتنزه في جبال الألب مع بوتين، لكنه سيذهب في مثل هذه الرحلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
قضى بوتين معظم الإجازات القصيرة التي ذكرها الكرملين في الهواء الطلق في سيبيريا. في عام 2014، أخذ يوم إجازة في عيد ميلاده في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وقضاه في التايغا السيبيرية. في يوليو/ تموز 2013، أمضى بوتين عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، في توفا وخاكاسيا. استراح الرئيس أيضًا في التايغا في مارس/ آذار 2017، وأغسطس/ آب 2018 ، وقام بالمشي لمسافات طويلة. قبل عيد ميلاده في عام 2019، زار الرئيس سيبيريا أيضًا، حيث جمع الفطر مع شويغو، وقاد سيارة دفع رباعي عبر التايغا. في مارس 2021، قضى رئيس الدولة مع شويغو عطلة نهاية الأسبوع في التايغا السيبيرية.
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