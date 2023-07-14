https://sputnikarabic.ae/20230714/بغداد-متظاهرون-أمام-السفارة-الأمريكية-يطالبون-بوضع-حد-لـتدخلات-واشنطن-فيديو-1079075941.html
بغداد.. متظاهرون أمام السفارة الأمريكية يطالبون بوضع حد لـ"تدخلات واشنطن"... فيديو
بغداد.. متظاهرون أمام السفارة الأمريكية يطالبون بوضع حد لـ"تدخلات واشنطن"... فيديو
تظاهر مئات العراقيين، اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T18:25+0000
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ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، واللذين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.كما حمل متظاهرون لافتات اعتادت جماعة "أنصار الله" اليمنية رفعها، وتحمل عبارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل".وقالت شبكة "رووداو" العراقية إن التظاهرة نظمتها فصائل "حزب الله" العراق، و"النجباء" و"أصحاب الكهف"، قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على التدخلات الأمريكية في شؤون العراق الداخلية، محذرين من أن ردهم سيكون أشد في حال عدم وضع حد لها.وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية.ونقلت الشبكة عن النائب العراقي حسن سالم الذي شارك في التظاهرة أن مجلس النواب "قد أقر قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وبالتالي نحتاج إلى تفعيل هذا القرار".وأضاف: "سوف تكون مطالبتنا من رئيس الوزراء تنفيذ هذا القرار، لمنع مثل هذه الوصاية وهذا الاحتلال الأمريكي".وفي 5 يناير 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية.وسبق أن هددت، الفصائل المسلحة المقربة من إيران بطرد القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية في قاعدتي عين الأسد وأربيل، وهاجمتها فعليا في أوقات متعددة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، وفق تصريحات سابقة أدلى بها سالم الجميلي، الخبير العراقي في الشؤون الاستخباراتية والأمن القومي لوكالة "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20230111/أين-ذهب-قرار-البرلمان--بطرد-القوات-الأمريكية-من-العراق-1072171508.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
بغداد.. متظاهرون أمام السفارة الأمريكية يطالبون بوضع حد لـ"تدخلات واشنطن"... فيديو
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تظاهر مئات العراقيين، اليوم الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم.
ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
نائب رئيس الحشد الشعبي، واللذين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.
كما حمل متظاهرون لافتات اعتادت جماعة "أنصار الله" اليمنية رفعها، وتحمل عبارات "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل".
وقالت شبكة
"رووداو" العراقية إن التظاهرة نظمتها فصائل "حزب الله" العراق، و"النجباء" و"أصحاب الكهف"، قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على التدخلات الأمريكية في شؤون العراق الداخلية، محذرين من أن ردهم سيكون أشد في حال عدم وضع حد لها.
وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن النائب العراقي حسن سالم الذي شارك في التظاهرة أن مجلس النواب "قد أقر قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وبالتالي نحتاج إلى تفعيل هذا القرار".
وأضاف: "سوف تكون مطالبتنا من رئيس الوزراء تنفيذ هذا القرار، لمنع مثل هذه الوصاية وهذا الاحتلال الأمريكي".
وفي 5 يناير 2020، صدق البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأرض العراقية.
وسبق أن هددت، الفصائل المسلحة المقربة من إيران بطرد القوات الأمريكية الموجودة على الأراضي العراقية في قاعدتي عين الأسد وأربيل، وهاجمتها فعليا في أوقات متعددة في عهد حكومة مصطفى الكاظمي، وفق تصريحات سابقة أدلى بها سالم الجميلي، الخبير العراقي في الشؤون الاستخباراتية والأمن القومي لوكالة "سبوتنيك
".