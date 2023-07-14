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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079056884.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T05:39+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:39 GMT 14.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:51 GMT 14.07.2023
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الجمعة مدينة دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا بقذائف المدفعية، لافتة إلى ان الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ17 قذيفة مدفعية من عياري 155و 152 ملم .
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام" :" تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة6.30 على التجمع أورلوفكا - مدينة ماكيفكا(منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم،6.50 - وفي الساعة 6.50 على التجمع السكني دزيرجينسك بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، جرى إطلاق خمس قذائف من عيار 152 ملم ، وفي الساعة 7.05 على التجمع السكني أومانسكي في مدينة دونيتسك ( منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم".
05:39 GMT 14.07.2023
عسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا
05:06 GMT
05:39 GMT 14.07.2023
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات مسيرة قرب فورونيج
04:59 GMT
05:39 GMT 14.07.2023
سماع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ وسط أوكرانيا
أفاد رئيس مدينة كريفوي روغ في أوكرانيا، ألكسندر فيلكول، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في المدينة، بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية.
05:38 GMT 14.07.2023
القوات الأوكرانية تطلق 11 قذيفة من عيار 155 ملم على دوكوتشيفسك ودونيتسك
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم.
05:38 GMT 14.07.2023
السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
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