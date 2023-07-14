تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا

قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الجمعة مدينة دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا بقذائف المدفعية، لافتة إلى ان الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ17 قذيفة مدفعية من عياري 155و 152 ملم .

وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام" :" تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة6.30 على التجمع أورلوفكا - مدينة ماكيفكا(منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم،6.50 - وفي الساعة 6.50 على التجمع السكني دزيرجينسك بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، جرى إطلاق خمس قذائف من عيار 152 ملم ، وفي الساعة 7.05 على التجمع السكني أومانسكي في مدينة دونيتسك ( منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم".