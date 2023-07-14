تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:51 GMT 14.07.2023
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا
قالت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت صباح اليوم الجمعة مدينة دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا بقذائف المدفعية، لافتة إلى ان الجيش الأوكراني استهدف هذه المراكز السكنية بـ17 قذيفة مدفعية من عياري 155و 152 ملم .
وجاء في بيان صدر عن الممثلية ونشر في صفحتها على "تلغرام" :" تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: الساعة6.30 على التجمع أورلوفكا - مدينة ماكيفكا(منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم،6.50 - وفي الساعة 6.50 على التجمع السكني دزيرجينسك بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، جرى إطلاق خمس قذائف من عيار 152 ملم ، وفي الساعة 7.05 على التجمع السكني أومانسكي في مدينة دونيتسك ( منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي)، تم إطلاق ست قذائف من عيار 155 ملم".
05:39 GMT 14.07.2023
05:39 GMT 14.07.2023
05:39 GMT 14.07.2023
أفاد رئيس مدينة كريفوي روغ في أوكرانيا، ألكسندر فيلكول، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في المدينة، بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية.
05:38 GMT 14.07.2023
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات الأوكرانية قامت بإطلاق 11 قذيفة من عيار 155 ملم.
05:38 GMT 14.07.2023
أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الجمعة، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.