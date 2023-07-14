https://sputnikarabic.ae/20230714/تونس-غرق-13-مهاجرا-أفريقيا-وإنقاذ-25-آخرين-قبالة-شواطئ-صفاقس-1079057633.html

تونس.. غرق 13 مهاجرا أفريقيا وإنقاذ 25 آخرين قبالة شواطئ صفاقس

تونس.. غرق 13 مهاجرا أفريقيا وإنقاذ 25 آخرين قبالة شواطئ صفاقس

نجح خفر السواحل التونسي، أمس الخميس، في إنقاذ 25 مهاجرًا أفريقيًا في محاولة اجتياز للحدود البحرية التونسية وانتشال 13 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بعد غرق مركبهم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T06:53+0000

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وذكرت قناة "نسمة"، مساء أمس الخميس، أن خفر السواحل التونسي في محافظة صفاقس تمكن من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية لبلاده، وتمكن من إنقاذ 25 مهاجرا أفريقيا وانتشال 13 جثة من جنسيات أفريقية أخرى أيضا.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الجاري، أعلنت تونس تمكنها من إحباط 65 محاولة هجرة غير شرعية عبر حدودها البحرية، خلال عطلة عيد الأضحى.وذكرت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط والساحل تمكنت من إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية، خلال الفترة من 27 حتى 29 يونيو/ حزيران الماضي.ولفتت إلى أنه خلال تلك العمليات، تم إنقاذ أكثر من ألفي شخص بينهم تونسيين إضافة إلى مهاجرين أفارقة، مشيرة إلى أنه تم احتجاز من تم إلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وتشهد تونس أزمة معقدة، سببها الوضع الاقتصادي الصعب، وفاقمتها موجات الهجرة غير الشرعية المتزايدة، في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي لتحويلها إلى منطقة عازلة.وتشير البيانات إلى أن أكثر من 24 ألف شخص وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بزيادة تفوق نسبة ألف في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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