https://sputnikarabic.ae/20230714/جنود-أوكرانيون-يتفاجؤون-بفخ-روسي-محكم-حولهم-إلى-أشلاء-فيديو-1079075389.html
جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"... فيديو
جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"... فيديو
خيب "الهجوم المضاد" الذي ضخمته الآلة الإعلامية الغربية آمال نظام كييف والأوصياء عليه بعد أن فشل فشلا ذريعا حتى اللحظة بتحقيق أي مكاسب على الأرض. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:42+0000
2023-07-14T17:42+0000
2023-07-14T17:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبين العديد من المحللين دهشتهم من متانة الدفاعات الروسية التي نصبت بإحكام، وبالاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي والتي أثبتت علو كعبها على خطط الناتو التي يتبعها الجيش الأوكراني.وقد أصبحت خسائر نظام كييف بالأرواح والعتاد لا تعوض، لا سيما بعد هذا الهجوم الذي بات العسكريون الأوكرانيون أنفسهم يتذمرون منه كونه "محرقة" دون أي جدوى عسكرية.ورصدت المسيرات الروسية لحظة تطويق مجموعة مشاة أوكرانية بنيران المدفعية الروسية وجرها إلى فخاخ من الخنادق الملغمة مسبقا من قبل عناصر الهندسة الروسية، حيث لم تبق ولم تذر أحدا منهم.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"... فيديو
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خيب "الهجوم المضاد" الذي ضخمته الآلة الإعلامية الغربية آمال نظام كييف والأوصياء عليه بعد أن فشل فشلا ذريعا حتى اللحظة بتحقيق أي مكاسب على الأرض.
وبين العديد من المحللين دهشتهم من متانة الدفاعات الروسية التي نصبت بإحكام، وبالاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي والتي أثبتت علو كعبها على خطط الناتو التي يتبعها الجيش الأوكراني.
وقد أصبحت خسائر نظام كييف بالأرواح والعتاد لا تعوض، لا سيما بعد هذا الهجوم الذي بات العسكريون الأوكرانيون أنفسهم يتذمرون منه كونه "محرقة" دون أي جدوى عسكرية.
ورصدت المسيرات الروسية لحظة تطويق
مجموعة مشاة أوكرانية بنيران المدفعية الروسية وجرها إلى فخاخ من الخنادق الملغمة مسبقا من قبل عناصر الهندسة الروسية، حيث لم تبق ولم تذر أحدا منهم.