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https://sputnikarabic.ae/20230714/جنود-أوكرانيون-يتفاجؤون-بفخ-روسي-محكم-حولهم-إلى-أشلاء-فيديو-1079075389.html
جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"... فيديو
جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"... فيديو
خيب "الهجوم المضاد" الذي ضخمته الآلة الإعلامية الغربية آمال نظام كييف والأوصياء عليه بعد أن فشل فشلا ذريعا حتى اللحظة بتحقيق أي مكاسب على الأرض. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:42+0000
2023-07-14T17:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبين العديد من المحللين دهشتهم من متانة الدفاعات الروسية التي نصبت بإحكام، وبالاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي والتي أثبتت علو كعبها على خطط الناتو التي يتبعها الجيش الأوكراني.وقد أصبحت خسائر نظام كييف بالأرواح والعتاد لا تعوض، لا سيما بعد هذا الهجوم الذي بات العسكريون الأوكرانيون أنفسهم يتذمرون منه كونه "محرقة" دون أي جدوى عسكرية.ورصدت المسيرات الروسية لحظة تطويق مجموعة مشاة أوكرانية بنيران المدفعية الروسية وجرها إلى فخاخ من الخنادق الملغمة مسبقا من قبل عناصر الهندسة الروسية، حيث لم تبق ولم تذر أحدا منهم.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنود أوكرانيون يتفاجؤون "بفخ" روسي محكم حولهم إلى "أشلاء"... فيديو

17:42 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
جندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Сергей Аверин
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خيب "الهجوم المضاد" الذي ضخمته الآلة الإعلامية الغربية آمال نظام كييف والأوصياء عليه بعد أن فشل فشلا ذريعا حتى اللحظة بتحقيق أي مكاسب على الأرض.
وبين العديد من المحللين دهشتهم من متانة الدفاعات الروسية التي نصبت بإحكام، وبالاستراتيجيات التي يتبعها الجيش الروسي والتي أثبتت علو كعبها على خطط الناتو التي يتبعها الجيش الأوكراني.
وقد أصبحت خسائر نظام كييف بالأرواح والعتاد لا تعوض، لا سيما بعد هذا الهجوم الذي بات العسكريون الأوكرانيون أنفسهم يتذمرون منه كونه "محرقة" دون أي جدوى عسكرية.
ورصدت المسيرات الروسية لحظة تطويق مجموعة مشاة أوكرانية بنيران المدفعية الروسية وجرها إلى فخاخ من الخنادق الملغمة مسبقا من قبل عناصر الهندسة الروسية، حيث لم تبق ولم تذر أحدا منهم.
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