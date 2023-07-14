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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/خطة-عسكرية-محكمة-كيف-يستدرج-الجيش-الروسي-جنود-أوكرانيا-إلى-المذبحة-1079069918.html
خطة عسكرية محكمة.. كيف يستدرج الجيش الروسي جنود أوكرانيا إلى "المذبحة"
خطة عسكرية محكمة.. كيف يستدرج الجيش الروسي جنود أوكرانيا إلى "المذبحة"
يعترف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم تعرضوا لخسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وتحولت معداتهم إلى "توابيت متنقلة". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T14:13+0000
2023-07-14T14:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ورغم عدم تعليق أوكرانيا رسميا على خسائرها في ساحات القتال "لكن في محادثات خاصة يعترف الجيش الأوكراني بأنها كبيرة"، وفقًا لتقرير Strana.ua.وبحسب تقرير الموقع، يؤكد ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية أن "الاستراتيجية في ساحة المعركة يمكن مقارنتها بالمعارك التي دارت قبل مئة عام: يتعين على الأوكرانيين الهجوم بالمشاة، مع تكبد خسائر فادحة، لأن الأسلحة الروسية الحديثة لا تسمح لهم بالهجوم بمساعدة المعدات".ونقل الموقع عن الضابط الأوكراني قوله: "الآن أصبحت وسائل الدفاع (الروسية) أقوى من وسائل الهجوم. هناك عدد كبير من الأسلحة عالية الدقة. والصواريخ المضادة للدروع والطائرات دون طيار حولت المركبات المدرعة إلى توابيت متحركة".وعلى خلفية عدم النجاح في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل إعلام غربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن رأي مفاده بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنه سيستمر "لعدد أكبر بكثير من الأشهر".
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-يصدم-نظام-كييف-بـالحقيقة-المرة-1078977199.html
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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار

خطة عسكرية محكمة.. كيف يستدرج الجيش الروسي جنود أوكرانيا إلى "المذبحة"

14:13 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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يعترف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم تعرضوا لخسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وتحولت معداتهم إلى "توابيت متنقلة".
ورغم عدم تعليق أوكرانيا رسميا على خسائرها في ساحات القتال "لكن في محادثات خاصة يعترف الجيش الأوكراني بأنها كبيرة"، وفقًا لتقرير Strana.ua.
وبحسب تقرير الموقع، يؤكد ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية أن "الاستراتيجية في ساحة المعركة يمكن مقارنتها بالمعارك التي دارت قبل مئة عام: يتعين على الأوكرانيين الهجوم بالمشاة، مع تكبد خسائر فادحة، لأن الأسلحة الروسية الحديثة لا تسمح لهم بالهجوم بمساعدة المعدات".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يصدم نظام كييف بـ"الحقيقة المرة"
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ونقل الموقع عن الضابط الأوكراني قوله: "الآن أصبحت وسائل الدفاع (الروسية) أقوى من وسائل الهجوم. هناك عدد كبير من الأسلحة عالية الدقة. والصواريخ المضادة للدروع والطائرات دون طيار حولت المركبات المدرعة إلى توابيت متحركة".
وعلى خلفية عدم النجاح في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل إعلام غربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن رأي مفاده بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنه سيستمر "لعدد أكبر بكثير من الأشهر".
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