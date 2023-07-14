https://sputnikarabic.ae/20230714/خطة-عسكرية-محكمة-كيف-يستدرج-الجيش-الروسي-جنود-أوكرانيا-إلى-المذبحة-1079069918.html
خطة عسكرية محكمة.. كيف يستدرج الجيش الروسي جنود أوكرانيا إلى "المذبحة"
خطة عسكرية محكمة.. كيف يستدرج الجيش الروسي جنود أوكرانيا إلى "المذبحة"
يعترف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم تعرضوا لخسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وتحولت معداتهم إلى "توابيت متنقلة". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T14:13+0000
2023-07-14T14:13+0000
2023-07-14T14:13+0000
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ورغم عدم تعليق أوكرانيا رسميا على خسائرها في ساحات القتال "لكن في محادثات خاصة يعترف الجيش الأوكراني بأنها كبيرة"، وفقًا لتقرير Strana.ua.وبحسب تقرير الموقع، يؤكد ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية أن "الاستراتيجية في ساحة المعركة يمكن مقارنتها بالمعارك التي دارت قبل مئة عام: يتعين على الأوكرانيين الهجوم بالمشاة، مع تكبد خسائر فادحة، لأن الأسلحة الروسية الحديثة لا تسمح لهم بالهجوم بمساعدة المعدات".ونقل الموقع عن الضابط الأوكراني قوله: "الآن أصبحت وسائل الدفاع (الروسية) أقوى من وسائل الهجوم. هناك عدد كبير من الأسلحة عالية الدقة. والصواريخ المضادة للدروع والطائرات دون طيار حولت المركبات المدرعة إلى توابيت متحركة".وعلى خلفية عدم النجاح في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل إعلام غربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن رأي مفاده بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنه سيستمر "لعدد أكبر بكثير من الأشهر".
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-يصدم-نظام-كييف-بـالحقيقة-المرة-1078977199.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الأخبار
خطة عسكرية محكمة.. كيف يستدرج الجيش الروسي جنود أوكرانيا إلى "المذبحة"
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يعترف جنود القوات المسلحة الأوكرانية بأنهم تعرضوا لخسائر فادحة خلال الهجوم المضاد، وتحولت معداتهم إلى "توابيت متنقلة".
ورغم عدم تعليق أوكرانيا رسميا على خسائرها في ساحات القتال "لكن في محادثات خاصة يعترف الجيش الأوكراني بأنها كبيرة"، وفقًا لتقرير
Strana.ua.
وبحسب تقرير الموقع، يؤكد ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية أن "الاستراتيجية في ساحة المعركة يمكن مقارنتها بالمعارك التي دارت قبل مئة عام: يتعين على الأوكرانيين الهجوم بالمشاة، مع تكبد خسائر فادحة، لأن الأسلحة الروسية الحديثة لا تسمح لهم بالهجوم بمساعدة المعدات".
ونقل الموقع
عن الضابط الأوكراني قوله: "الآن أصبحت وسائل الدفاع (الروسية) أقوى من وسائل الهجوم. هناك عدد كبير من الأسلحة عالية الدقة. والصواريخ المضادة للدروع والطائرات دون طيار حولت المركبات المدرعة إلى توابيت متحركة".
وعلى خلفية عدم النجاح في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل إعلام غربية
أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن رأي مفاده بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنه سيستمر "لعدد أكبر بكثير من الأشهر".