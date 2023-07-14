https://sputnikarabic.ae/20230714/رجل-يعثر-على-كنز-كنتاكي-العظيم-من-الذهب-دفن-قبل-200-عام-فيديو-1079065849.html
رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو
رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو
اكتشف رجل كنزا ثمينا وصف بـ"كنز كنتاكي العظيم" وهو عبارة عن مئات القطع الذهبية الأمريكية، بالإضافة إلى حفنة من العملات الفضية والتي يعود تاريخها إلى الفترة ما... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:48+0000
2023-07-14T12:48+0000
2023-07-14T12:48+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
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وفقا لشركة "نوميسماتيك غارانتي" فإن الكنز يتضمن عملات "ليبرتي" النادرة، التي تم التداول بها ما قبل عام 1907.يشاع أن العديد من الأثرياء، في وقت الحرب، قد دفنوا مبالغ ضخمة من المال لمنع سرقتها من قبل جنود "الكونفدرالية".قال ريان ماكنوت، عالم آثار الصراع في جامعة جورجيا الجنوبية: "إن العديد من الأمريكيين المتضررين من الحرب الأهلية أصبحوا من ذوي الخبرة في إخفاء البضائع والأشياء الثمينة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو
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اكتشف رجل كنزا ثمينا وصف بـ"كنز كنتاكي العظيم" وهو عبارة عن مئات القطع الذهبية الأمريكية، بالإضافة إلى حفنة من العملات الفضية والتي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1840 و1863.
وفقا لشركة "نوميسماتيك غارانتي
" فإن الكنز يتضمن عملات "ليبرتي" النادرة
، التي تم التداول بها ما قبل عام 1907.
يشاع أن العديد من الأثرياء، في وقت الحرب، قد دفنوا مبالغ ضخمة من المال لمنع سرقتها من قبل جنود "الكونفدرالية".
قال ريان ماكنوت، عالم آثار الصراع في جامعة جورجيا الجنوبية: "إن العديد من الأمريكيين المتضررين من الحرب الأهلية أصبحوا من ذوي الخبرة في إخفاء البضائع والأشياء الثمينة".