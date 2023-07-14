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الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
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https://sputnikarabic.ae/20230714/رجل-يعثر-على-كنز-كنتاكي-العظيم-من-الذهب-دفن-قبل-200-عام-فيديو-1079065849.html
رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو
رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو
اكتشف رجل كنزا ثمينا وصف بـ"كنز كنتاكي العظيم" وهو عبارة عن مئات القطع الذهبية الأمريكية، بالإضافة إلى حفنة من العملات الفضية والتي يعود تاريخها إلى الفترة ما... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:48+0000
2023-07-14T12:48+0000
مجتمع
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وفقا لشركة "نوميسماتيك غارانتي" فإن الكنز يتضمن عملات "ليبرتي" النادرة، التي تم التداول بها ما قبل عام 1907.يشاع أن العديد من الأثرياء، في وقت الحرب، قد دفنوا مبالغ ضخمة من المال لمنع سرقتها من قبل جنود "الكونفدرالية".قال ريان ماكنوت، عالم آثار الصراع في جامعة جورجيا الجنوبية: "إن العديد من الأمريكيين المتضررين من الحرب الأهلية أصبحوا من ذوي الخبرة في إخفاء البضائع والأشياء الثمينة".
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

رجل يعثر على كنز "كنتاكي العظيم" من الذهب دفن قبل 200 عام... فيديو

12:48 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Valeriy Shustov / الانتقال إلى بنك الصورقطع نقدية أثرية
قطع نقدية أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Valeriy Shustov
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اكتشف رجل كنزا ثمينا وصف بـ"كنز كنتاكي العظيم" وهو عبارة عن مئات القطع الذهبية الأمريكية، بالإضافة إلى حفنة من العملات الفضية والتي يعود تاريخها إلى الفترة ما بين 1840 و1863.
وفقا لشركة "نوميسماتيك غارانتي" فإن الكنز يتضمن عملات "ليبرتي" النادرة، التي تم التداول بها ما قبل عام 1907.
يشاع أن العديد من الأثرياء، في وقت الحرب، قد دفنوا مبالغ ضخمة من المال لمنع سرقتها من قبل جنود "الكونفدرالية".
قال ريان ماكنوت، عالم آثار الصراع في جامعة جورجيا الجنوبية: "إن العديد من الأمريكيين المتضررين من الحرب الأهلية أصبحوا من ذوي الخبرة في إخفاء البضائع والأشياء الثمينة".
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