https://sputnikarabic.ae/20230714/روسيا-لا-تعارض-بحث-ضمانات-أمنية-لأوكرانيا-وأمريكا-ترسل-تعزيزات-عسكرية-إلى-الحسكة--1079073648.html

روسيا لا تعارض بحث ضمانات أمنية لأوكرانيا.. وأمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحسكة

روسيا لا تعارض بحث ضمانات أمنية لأوكرانيا.. وأمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الحسكة

نناقش عدة مواضيع مهمة في هذه الحلقة من برنامج "عالم سبوتنيك"، منها إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T16:56+0000

2023-07-14T16:56+0000

2023-07-14T16:56+0000

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وسيا لا تعارض بحث ضمانات أمنية لأوكرانيا وأمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في الحسكة شمال سوريا وسيا لا تعارض بحث ضمانات أمنية لأوكرانيا وأمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى قواعدها في الحسكة شمال سوريا

وقالت مصادر محلية في الحسكة السورية إن قافلتين من عربات عسكرية دخلتا الحسكة قادمة من بوابة "الوليد" الحدودية مع العراق.وتضم القافلتان نحو 100 عربة، وتوجهتا إلى قواعد الجيش الأمريكي في مدن الشدادي ورميلان وتل بيدر في المحافظة .وتضمن الموكب مدرعات وصهاريج نفط ومعدات مدفعية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر.وكانت القوات الأمريكية أرسلت في يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2023، معدات عسكرية ولوجستية إلى قواعدها المنتشرة في مناطق سيطرة التنظيم في الحسكة.وتنتشر القوات الأمريكية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" أو ما يعرف بوحدات حماية الشعب الكردية .وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انسحبت القوات الأمريكية من غرب نهر الفرات إلى شرقه، لتعزز وجودها حول منابع النفط شمال شرق سوريا.وحول هذا الموضوع، قال اللواء محمد عباس الخبير العسكري والاستراتيجي إن "التعزيزات العسكرية الأخيرة امتداد للوجود الأمريكي الإرهابي الموجود في التنف"، لافتا إلى أنها "محاولة لتكريس وضع جيوسياسي أمريكي غير شرعي، تحاول أمريكا أن تكرسه من خلال خلق مجموعات مثل داعش والنصرة وقسد في السابق وأخيرا خلقت كيانا جديدا يسمى جيش سوريا الحرة، توفر لها دعما عسكريا تستثمر فيها بشكل واضح".قمة دول جوار السودان تقرر إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد أصدرت قمة "دول جوار السودان" التي استضافتها القاهرة بيانا دعت فيه الأطراف المتحاربة إلى وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في سبيل إنهاء الحرب.وأكد البيان على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.واتفق زعماء مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد، لاتخاذ عدة إجراءات، أهمها:- وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ، لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملها مع الآليات القائمة بما فيها "إيغاد" والاتحاد الأفريقي.- تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان، ووحدته وسلامة أراضية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول.اعتبر الخبير العسكري والأمني، اللواء بدر الدين عبدالحكم، أن مخرجات قمة دول الجوار الخاصة بالسودان ناجحة وتميزت عن ما حدث في أديس أبابا باحترامها الكامل لما يجري في البلاد وسيادة السودان.وأكد أن التدخل الخارجي أدى إلى إطالة أمد الحرب في السودان، مشيرا إلى أن تكوين آلية تبدأ عملها في تشاد، مبينا أنها ستسفر عن نتائج جيدة إذا تفهمت الأوضاع الداخلية.السيسي وآبي أحمد يتفقان على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال 4 أشهرقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أحمد فهمي، إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما.ولفت فهمي إلى أن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي أن تمثل سياسة مصر وتوجهها الثابت من أجل تحقيق ازدهار الشعبين والأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن إثيوبيا تعهدت أن ملء السد خلال العام المائي الحالي لن يلحق ضررًا بمصر والسودان ويوفي الاحتياجات المائية للبلدين ونتطلع أن ينعكس ذلك على المفاوضات.وأعلنت الرئاسة المصرية عن اتفاق السيسي وآبي أحمد على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.كما اتفقا على أنه خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن عنصر الوقت في أزمة سد النهضة لا يعمل لصالح مصر والسودان خاصة وأن المفاوضات استمرت سنوات دون أي نتيجة بسبب عدم تنفيذ إثيوبيا لتعهداتها.إغلاق حقل الفيل النفطي احتجاجا على توقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري في العاصمة الليبية طرابلسأفادت مصادر ليبية بأن حقل الفيل النفطي تم إغلاقه بواسطة الأهالي وسكان الجنوب، احتجاجاً على توقيف وزير المالية السابق فرج بومطاري، في العاصمة الليبية طرابلس.وأشارت المصادر إلى أن الوضع في الجنوب الليبي متأزم، وأن الأهالي في طريقهم لإغلاق عدد من حقول النفط في المنطقة. وينتج حقل الفيل نحو 125 ألف برميل يومياً.من جهتهما، قال مهندسان في حقل الشرارة النفطي أيضا إن الإنتاج في الحقل يتناقص تدريجياً، وفي طريقه للتوقف تماماً . وأضافا أن الحقل لم يدخله محتجون حتى الآن.وكان حقل الشرارة، أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً، هدفاً دائماً للمحتجين المحليين لأسباب ومطالبات سياسية متعددة.وجرى توقيف بومطاري من قبل عناصر تابعة لجهاز الأمن الداخلي في مطار معيتيقة بطرابلس. وجاء هذا التوقيف بعد انتشار أخبار ترشحه لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفاً للصديق الكبير، في إطار المحادثات الجارية بين مجلسي النواب والدولة.وأوضح أن إغلاق النفط سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مما يضر بالسوق العالمي والمصالح الأوروبية، خاصة فرنسا وإيطاليا، معتبرا أن النفط مصدر قوت الليبيين، مما يؤدي إلى انعكاسات على الاقتصاد الليبي وكذلك صرف المرتبات.

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