https://sputnikarabic.ae/20230714/زاخاروفا-لم-يتم-التخطيط-لإجراء-أي-تواصل-بين-لافروف-والجانب-الأمريكي-في-إندونيسيا-1079060106.html

الخارجية الروسية: لم يتم التخطيط لأي تواصل بين لافروف والجانب الأمريكي في إندونيسيا

الخارجية الروسية: لم يتم التخطيط لأي تواصل بين لافروف والجانب الأمريكي في إندونيسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أنه لم يتم التخطيط لأي تواصل بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والجانب... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T09:20+0000

2023-07-14T09:20+0000

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موسكو - سبوتنيك. وأكدت زاخاروفا في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، أنه لم يتم التخطيط لأي محادثات أو تواصل. وكان لافروف قد وصل إلى جاكرتا يوم الأربعاء للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذي يعقد اليوم الجمعة.ويشارك وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية رابطة أمم جنوب شرق آسيا وشركاء الحوار، الذي يعقد اليوم الجمعة في جاكرتا. وكان بلينكن قد وصل إلى جاكرتا في اليوم السابق، بعدما رافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في رحلته إلى أوروبا، ويعد مؤتمر قمة شرق آسيا منتدى للحوار بين قادة بلدان آسيا والمحيط الهادي، لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز هيكل الأمن الإقليمي.ويعقد هذا الاجتماع بشكل سنوي بالتوازي مع المناسبات الرفيعة المستوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وتم دعوة قادة روسيا الاتحادية والولايات المتحدة أيضًا للمشاركة في منتدى قادة شرق وجنوب شرق آسيا منذ عام 2011، وتعقد قمة مجموعة شرق أفريقيا المقبلة في سبتمبر/ أيلول في جاكرتا.

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