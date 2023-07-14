https://sputnikarabic.ae/20230714/سماع-دوي-انفجارات-في-مدينة-كريفي-ريه-وسط-أوكرانيا-1079055423.html

سماع دوي انفجارات في مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا

سماع دوي انفجارات في مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا

أفاد رئيس مدينة كريفي ريه في أوكرانيا، ألكسندر فيلكول، صباح اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات في المدينة، بعد إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T01:00+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وكتب فيلكول على قناته في تطبيق تليغرام: "انفجارات في مدينة كريفي ريه".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية عن حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية روسية.وأظهرت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف وأوديسا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230713/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1079054831.html

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