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https://sputnikarabic.ae/20230714/سمكة-من-صنف-جديد-تماما-اختبأت-عن-العلماء-في-أحواض-سمك-الزينة-1079067919.html
سمكة من صنف جديد تماما اختبأت عن العلماء في أحواض الزينة... صور وفيديو
سمكة من صنف جديد تماما اختبأت عن العلماء في أحواض الزينة... صور وفيديو
اعتبرت الأسماك خيارًا شائعًا للأشخاص الذين لديهم أحواض مائية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بالنسبة للعلماء يجب ملاحظة الأنواع في بيئتها... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:29+0000
2023-07-14T13:51+0000
مجتمع
علوم
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واكتشف العلماء مؤخرا أنه أحيانا ليس من الضروري السفر بعيدًا، أو الحفر عميقًا، أو التسلق عاليًا للعثور على نوع جديد من الكائنات الحية، فقد تكون على مرأى من الجميع ، كما هو الحال مع سمكة "ريدتيل غارا"، التي تم تصنيفها للتو كنوع خاص حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، اليوم الجمعة.وقال عالم الأسماك لاري بيدج، من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "عندما جمعنا العينات لأول مرة، اعتقدنا أن هذا النوع من الأسماك يجب أن يكون منتشرًا في ميانمار بسبب شعبيته في تجارة الأحواض المائية، لكن اتضح أن القضية ليست هنا، إنه فقط في حوض نهر أتاران، هناك القليل من المعلومات بشكل مدهش عن تاريخهم الطبيعي".وتأتي هذه الأسماك مع أفواه عالية، وتتميز بهيكل يشبه القرص على الشفة السفلية يساعدها على البقاء مستقرة في الماء.
https://sputnikarabic.ae/20230714/نيزك-غادر-الأرض-وعاد-إليها-كطفل-وسقط-في-منطقة-عربية-صور-وفيديو-1079063171.html
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علوم
علوم

سمكة من صنف جديد تماما اختبأت عن العلماء في أحواض الزينة... صور وفيديو

13:29 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 14.07.2023)
© Photo / pixabay/Nennieinszweidrei سمكة غريبة تسبح في أعماق البحر
سمكة غريبة تسبح في أعماق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Photo / pixabay/Nennieinszweidrei
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اعتبرت الأسماك خيارًا شائعًا للأشخاص الذين لديهم أحواض مائية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بالنسبة للعلماء يجب ملاحظة الأنواع في بيئتها الطبيعية وهذا جزء من سبب عدم وجود تصنيف رسمي لنوع من الأسماك لفترة طويلة.
واكتشف العلماء مؤخرا أنه أحيانا ليس من الضروري السفر بعيدًا، أو الحفر عميقًا، أو التسلق عاليًا للعثور على نوع جديد من الكائنات الحية، فقد تكون على مرأى من الجميع ، كما هو الحال مع سمكة "ريدتيل غارا"، التي تم تصنيفها للتو كنوع خاص حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، اليوم الجمعة.

في هذه الحالة، صادف الخبراء العديد من أسماك "ريدتيل غارا" أثناء العمل الميداني على طول نهر كاسات على الحدود بين تايلاند وميانمار، والذي يصب في نهر أتاران في ميانمار، من هناك، تمكنوا من إجراء التحليل الأكثر تفصيلًا للأسماك حتى الآن.

صورة لمقطع من حجر نيزكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مجتمع
نيزك غادر الأرض وعاد إليها "كطفل" وسقط في منطقة عربية... صور وفيديو
11:15 GMT
وقال عالم الأسماك لاري بيدج، من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "عندما جمعنا العينات لأول مرة، اعتقدنا أن هذا النوع من الأسماك يجب أن يكون منتشرًا في ميانمار بسبب شعبيته في تجارة الأحواض المائية، لكن اتضح أن القضية ليست هنا، إنه فقط في حوض نهر أتاران، هناك القليل من المعلومات بشكل مدهش عن تاريخهم الطبيعي".

وتعتبر الأنواع الجديدة مثيرة للاهتمام من عدة نواحٍ، فهي تتميز بنظام ألوان فريد، بما في ذلك الذيل الأحمر الذي أعطاها اسمها (ريد تيل)، ويتغذون أحيانًا على المفصليات، لكنهم يأكلون بشكل أساسي الطحالب، ولذلك تساعد بالطبع في تنظيف أحواض السمك التي تعيش فيها.

وتأتي هذه الأسماك مع أفواه عالية، وتتميز بهيكل يشبه القرص على الشفة السفلية يساعدها على البقاء مستقرة في الماء.
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