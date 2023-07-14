https://sputnikarabic.ae/20230714/سمكة-من-صنف-جديد-تماما-اختبأت-عن-العلماء-في-أحواض-سمك-الزينة-1079067919.html

سمكة من صنف جديد تماما اختبأت عن العلماء في أحواض الزينة... صور وفيديو

سمكة من صنف جديد تماما اختبأت عن العلماء في أحواض الزينة... صور وفيديو

اعتبرت الأسماك خيارًا شائعًا للأشخاص الذين لديهم أحواض مائية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ولكن بالنسبة للعلماء يجب ملاحظة الأنواع في بيئتها... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T13:29+0000

2023-07-14T13:29+0000

2023-07-14T13:51+0000

مجتمع

علوم

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واكتشف العلماء مؤخرا أنه أحيانا ليس من الضروري السفر بعيدًا، أو الحفر عميقًا، أو التسلق عاليًا للعثور على نوع جديد من الكائنات الحية، فقد تكون على مرأى من الجميع ، كما هو الحال مع سمكة "ريدتيل غارا"، التي تم تصنيفها للتو كنوع خاص حسبما ذكرت مجلة "ساينس أليرت" العلمية، اليوم الجمعة.وقال عالم الأسماك لاري بيدج، من متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي: "عندما جمعنا العينات لأول مرة، اعتقدنا أن هذا النوع من الأسماك يجب أن يكون منتشرًا في ميانمار بسبب شعبيته في تجارة الأحواض المائية، لكن اتضح أن القضية ليست هنا، إنه فقط في حوض نهر أتاران، هناك القليل من المعلومات بشكل مدهش عن تاريخهم الطبيعي".وتأتي هذه الأسماك مع أفواه عالية، وتتميز بهيكل يشبه القرص على الشفة السفلية يساعدها على البقاء مستقرة في الماء.

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