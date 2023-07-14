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الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079058472.html
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن انتهاء الصراع في أوكرانيا
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن انتهاء الصراع في أوكرانيا
حث ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية، على عدم تصديق التقارير التي تفيد بأن عدد الدبابات الروسية أقل من منافستها... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T08:04+0000
2023-07-14T08:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأجاب الخبير عن سؤال ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على "اختراق" الدفاعات الروسية، بسبب التفوق في كمية المعدات: "أوكرانيا حتى لم تقترب من الاختراق".وأشار ريتر إلى أن روسيا تنتج أكثر من مئة دبابة حديثة شهريًا، بينما لم تعد أوكرانيا تنتج أي شيء وتعتمد كليًا على الإمدادات الأجنبية.وأوضح الخبير: "كيف يمكن امتلاك دبابات أكثر من روسيا؟ كم عدد الدبابات التي تنتجها أوكرانيا؟ صفر. إنهم يحصلون على كل دباباتهم من مصادر أجنبية، وما الذي حدث للدبابات الأجنبية في الخطوط الأمامية؟ تم تدميرهم. إذ أن روسيا لديها دبابات أكثر من الحاجة".وأكد ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" على "يوتيوب"، أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار، وتوقع أن يتوقف القتال في نهاية الصيف بسبب حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على "تحمل صراع من هذا المستوى".في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه فقط منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، تم تدمير 311 دبابة معادية، وأضاف أن "الدبابات الأجنبية تحترق بشكل أفضل من الدبابات السوفيتية".ويوم أمس الخميس، أبدى مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، دوغلاس سيمز، استياءً من تقدم الهجوم المضاد الأوكراني بوتيرة أبطأ مما تتمناه الولايات المتحدة. وفي تصريح للصحفيين، رد سيمز على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من النتائج الحالية لهجوم كييف المضاد، معترفًا بأنه "قد لا يتقدم بالسرعة التي نرغب فيها".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230713/البنتاغون-الهجوم-الأوكراني-المضاد-يسير-أبطأ-مما-نتمنى-1079054077.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

ضابط أمريكي يكشف معلومات عن انتهاء الصراع في أوكرانيا

08:04 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "خريزانتيما" قاتلة الدبابات والسفن
منظومة خريزانتيما قاتلة الدبابات والسفن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
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حث ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة إعلامية، على عدم تصديق التقارير التي تفيد بأن عدد الدبابات الروسية أقل من منافستها الأوكرانية.
وأجاب الخبير عن سؤال ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على "اختراق" الدفاعات الروسية، بسبب التفوق في كمية المعدات: "أوكرانيا حتى لم تقترب من الاختراق".
وأشار ريتر إلى أن روسيا تنتج أكثر من مئة دبابة حديثة شهريًا، بينما لم تعد أوكرانيا تنتج أي شيء وتعتمد كليًا على الإمدادات الأجنبية.
وأوضح الخبير: "كيف يمكن امتلاك دبابات أكثر من روسيا؟ كم عدد الدبابات التي تنتجها أوكرانيا؟ صفر. إنهم يحصلون على كل دباباتهم من مصادر أجنبية، وما الذي حدث للدبابات الأجنبية في الخطوط الأمامية؟ تم تدميرهم. إذ أن روسيا لديها دبابات أكثر من الحاجة".
وأكد ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" على "يوتيوب"، أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار، وتوقع أن يتوقف القتال في نهاية الصيف بسبب حقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على "تحمل صراع من هذا المستوى".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"البنتاغون": الهجوم الأوكراني المضاد يسير أبطأ مما نتمنى
أمس, 22:14 GMT
في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه فقط منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، تم تدمير 311 دبابة معادية، وأضاف أن "الدبابات الأجنبية تحترق بشكل أفضل من الدبابات السوفيتية".
ويوم أمس الخميس، أبدى مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، دوغلاس سيمز، استياءً من تقدم الهجوم المضاد الأوكراني بوتيرة أبطأ مما تتمناه الولايات المتحدة. وفي تصريح للصحفيين، رد سيمز على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من النتائج الحالية لهجوم كييف المضاد، معترفًا بأنه "قد لا يتقدم بالسرعة التي نرغب فيها".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في المناطق الجنوبية من دونيتسك وأرتيوموفسك وخصوصًا زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وقد نشرت كييف فصائل قتالية مدربة من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومزودة بتكنولوجيا غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
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