https://sputnikarabic.ae/20230714/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-ضعف-شديد-لإحدى-أهم-دول-حلف-الناتو-1079059454.html

ضابط أمريكي يكشف معلومات عن "ضعف شديد" لإحدى أهم دول حلف الناتو

ضابط أمريكي يكشف معلومات عن "ضعف شديد" لإحدى أهم دول حلف الناتو

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن القوات المسلحة البريطانية في حالة يرثى لها، لذلك أصبحت المملكة المتحدة عبئا على "الناتو". 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T08:54+0000

2023-07-14T08:54+0000

2023-07-14T08:54+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102091/48/1020914827_0:39:1000:602_1920x0_80_0_0_afb9ff80ef546125f424e4cf34cb36df.png

وصرح ريتر: "بقية أعضاء الحلف يتساءلون بالفعل لماذا يوجد الكثير من البريطانيين في هياكله؟" وأضاف معبرا عن سخط الجميع: "موجودون في الناتو بعدد أكبر مما في الجيش البريطاني نفسه". وأردف: "يشعر الكثيرون بالاستياء من حقيقة أن القدرات العسكرية للندن لا تتوافق مع وضعها وموقعها في الحلف. إذ أن ضعف جيش المملكة وصل لدرجة أن وجود البلاد في التحالف يقود إلى نتائج عكسية".ووفقا لريتر، واجهت ألمانيا أيضًا مشكلة تدهور القوات المسلحة. وأوضح أنه، في الوقت نفسه، هناك دولتان في الناتو تفكران حقًا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما، هما الولايات المتحدة وبولندا.وفي نهاية المقابلة التي أجراها مع الصحفي، غارلاند نيكسون، عبر قناته على "يوتيوب"، لخص ريتر قوله بأن حلف شمال الأطلسي أصبح ظلًا لمنظمة عسكرية كانت قوية ذات يوم، فهو غير قادر على الانتصار في صراع حديث.وفي وقت سابق، حذر قائد عسكري بريطاني كبير من تدمير قوي للقوات المسلحة البريطانية، بسبب خفض ميزانية التسليح والاستثمار، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج من "5 إلى 10 سنوات" لصد هجوم روسي. وقال الجنرال ريتشارد بارونز، إن بريطانيا كانت مستعدة لخوض الحرب في غضون أربع ساعات خلال الحرب الباردة الماضية، لكن عقودا من التراجع والتخفيضات في الجيش دمرت ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20230630/الجيش-الروسي-يعرض-عربات-مدرعة-بريطانية-تم-الاستيلاء-عليها-فيديو-1078610967.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم