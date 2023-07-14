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ضابط أمريكي يكشف معلومات عن "ضعف شديد" لإحدى أهم دول حلف الناتو
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن "ضعف شديد" لإحدى أهم دول حلف الناتو
قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن القوات المسلحة البريطانية في حالة يرثى لها، لذلك أصبحت المملكة المتحدة عبئا على "الناتو". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T08:54+0000
2023-07-14T08:54+0000
العالم
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وصرح ريتر: "بقية أعضاء الحلف يتساءلون بالفعل لماذا يوجد الكثير من البريطانيين في هياكله؟" وأضاف معبرا عن سخط الجميع: "موجودون في الناتو بعدد أكبر مما في الجيش البريطاني نفسه". وأردف: "يشعر الكثيرون بالاستياء من حقيقة أن القدرات العسكرية للندن لا تتوافق مع وضعها وموقعها في الحلف. إذ أن ضعف جيش المملكة وصل لدرجة أن وجود البلاد في التحالف يقود إلى نتائج عكسية".ووفقا لريتر، واجهت ألمانيا أيضًا مشكلة تدهور القوات المسلحة. وأوضح أنه، في الوقت نفسه، هناك دولتان في الناتو تفكران حقًا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما، هما الولايات المتحدة وبولندا.وفي نهاية المقابلة التي أجراها مع الصحفي، غارلاند نيكسون، عبر قناته على "يوتيوب"، لخص ريتر قوله بأن حلف شمال الأطلسي أصبح ظلًا لمنظمة عسكرية كانت قوية ذات يوم، فهو غير قادر على الانتصار في صراع حديث.وفي وقت سابق، حذر قائد عسكري بريطاني كبير من تدمير قوي للقوات المسلحة البريطانية، بسبب خفض ميزانية التسليح والاستثمار، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج من "5 إلى 10 سنوات" لصد هجوم روسي. وقال الجنرال ريتشارد بارونز، إن بريطانيا كانت مستعدة لخوض الحرب في غضون أربع ساعات خلال الحرب الباردة الماضية، لكن عقودا من التراجع والتخفيضات في الجيش دمرت ذلك.
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العالم

ضابط أمريكي يكشف معلومات عن "ضعف شديد" لإحدى أهم دول حلف الناتو

08:54 GMT 14.07.2023
© kollelngoomالجيش البريطاني
الجيش البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© kollelngoom
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قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن القوات المسلحة البريطانية في حالة يرثى لها، لذلك أصبحت المملكة المتحدة عبئا على "الناتو".
وصرح ريتر: "بقية أعضاء الحلف يتساءلون بالفعل لماذا يوجد الكثير من البريطانيين في هياكله؟" وأضاف معبرا عن سخط الجميع: "موجودون في الناتو بعدد أكبر مما في الجيش البريطاني نفسه". وأردف: "يشعر الكثيرون بالاستياء من حقيقة أن القدرات العسكرية للندن لا تتوافق مع وضعها وموقعها في الحلف. إذ أن ضعف جيش المملكة وصل لدرجة أن وجود البلاد في التحالف يقود إلى نتائج عكسية".
ووفقا لريتر، واجهت ألمانيا أيضًا مشكلة تدهور القوات المسلحة. وأوضح أنه، في الوقت نفسه، هناك دولتان في الناتو تفكران حقًا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما، هما الولايات المتحدة وبولندا.
وفي نهاية المقابلة التي أجراها مع الصحفي، غارلاند نيكسون، عبر قناته على "يوتيوب"، لخص ريتر قوله بأن حلف شمال الأطلسي أصبح ظلًا لمنظمة عسكرية كانت قوية ذات يوم، فهو غير قادر على الانتصار في صراع حديث.
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وفي وقت سابق، حذر قائد عسكري بريطاني كبير من تدمير قوي للقوات المسلحة البريطانية، بسبب خفض ميزانية التسليح والاستثمار، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج من "5 إلى 10 سنوات" لصد هجوم روسي. وقال الجنرال ريتشارد بارونز، إن بريطانيا كانت مستعدة لخوض الحرب في غضون أربع ساعات خلال الحرب الباردة الماضية، لكن عقودا من التراجع والتخفيضات في الجيش دمرت ذلك.
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