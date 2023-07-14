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https://sputnikarabic.ae/20230714/طائرة-مسيرة-تسقط-على-بعد-كيلومترات-قليلة-من-محطة-الطاقة-النووية-في-كورسك-1079060241.html
طائرة مسيرة تسقط على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في كورسك
طائرة مسيرة تسقط على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في كورسك
أعلن ممثل خدمات الطوارئ أن طائرة مسيّرة سقطت قرب مبنى سكني في كورتشاتوف، على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في كورسك. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T09:22+0000
2023-07-14T09:22+0000
روسيا
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقطت طائرة مسيّرة تبعها انفجار قرب مبنى سكني من تسعة طوابق".وأضاف أن الطائرة المسيّرة لم تصل إلى المحطة ولكنها اقتربت إلى مسافة كيلومترات قليلة.كما قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، في وقت سابق، لم تتضرر المنشآت الحيوية أثناء الهجوم، ولم تقع إصابات. وعلى حد قوله، تضررت واجهة المبنى السكني وتكسر زجاج الطابق الأول.تقع كورتشاتوف على بعد 38 كيلومترًا غرب كورسك، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة. تشتهر المدينة بوجود محطة كورسك للطاقة النووية على أراضيها.
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روسيا
روسيا

طائرة مسيرة تسقط على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في كورسك

09:22 GMT 14.07.2023
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985.
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
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أعلن ممثل خدمات الطوارئ أن طائرة مسيّرة سقطت قرب مبنى سكني في كورتشاتوف، على بعد كيلومترات قليلة من محطة الطاقة النووية في كورسك.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "سقطت طائرة مسيّرة تبعها انفجار قرب مبنى سكني من تسعة طوابق".
وأضاف أن الطائرة المسيّرة لم تصل إلى المحطة ولكنها اقتربت إلى مسافة كيلومترات قليلة.
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كما قال حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، في وقت سابق، لم تتضرر المنشآت الحيوية أثناء الهجوم، ولم تقع إصابات. وعلى حد قوله، تضررت واجهة المبنى السكني وتكسر زجاج الطابق الأول.
تقع كورتشاتوف على بعد 38 كيلومترًا غرب كورسك، ويبلغ عدد سكانها نحو 40 ألف نسمة. تشتهر المدينة بوجود محطة كورسك للطاقة النووية على أراضيها.
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