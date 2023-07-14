https://sputnikarabic.ae/20230714/طفلة-بعمر-6-سنوات-تنجو-من-خاطفها-باستخدام-أسنانها-فيديو-1079062647.html
طفلة بعمر 6 سنوات تنجو من خاطفها باستخدام أسنانها... فيديو
طفلة بعمر 6 سنوات تنجو من خاطفها باستخدام أسنانها... فيديو
استطاعت طفلة عمرها 6 سنوات، من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، النجاة من عملية اختطاف باستخدام أسنانها. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T10:37+0000
2023-07-14T10:37+0000
2023-07-14T10:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وحاول رجل اختطاف الطفلة، عندما كانت تلعب مع أطفال آخرين، ولم تجد سوى سلاح وحيد للنجاة من الرجل، إذ عضت الطفلة الرجل.واعتقلت الشرطة المشتبه به، بعد يومين، واعترف الرجل بأنه الشخص الذي ظهر في كاميرا المراقبة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103500/94/1035009455_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_f8dda86a9ba4a4b65c118c38d368dbbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
طفلة بعمر 6 سنوات تنجو من خاطفها باستخدام أسنانها... فيديو
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استطاعت طفلة عمرها 6 سنوات، من مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، النجاة من عملية اختطاف باستخدام أسنانها.
وحاول رجل اختطاف الطفلة، عندما كانت تلعب مع أطفال آخرين، ولم تجد سوى سلاح وحيد للنجاة من الرجل، إذ عضت الطفلة الرجل.
واعتقلت الشرطة المشتبه به، بعد يومين، واعترف الرجل بأنه الشخص الذي ظهر في كاميرا المراقبة.