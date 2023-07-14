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الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230714/عسكريون-أوكرانيون-يعتدون-على-سيارة-مدنية-ويقتلون-ركابها-قرب-أوغليدار-فيديو-1079064783.html
عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديو
عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديو
حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مخربين أوكرانيين النار على سيارة مدنية في أوغليدار. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T11:58+0000
2023-07-14T11:58+0000
العالم
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو مجموعة تخريب واستطلاع داخل سيارة مدرعة من طراز "كازاك - 2"، تحاول اتخاذ مواقع في "المنطقة الرمادية" على محور أوغليدار، ثم يموّهون المدرعة في الغابة ويتفرقون في المنطقة.وبعد ذلك، تمر بهم سيارة مدنية، ويخرج المسلحون على الطريق ويطلقون النار من مسافة قريبة على سيارة داخلها سائق وراكب، ثم يخفون الجثث في الغابة... وفي تلك اللحظة بدأت مدفعية القوات المسلحة الروسية باستهدافهم، ما أجبرههم على الانسحاب.
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

عسكريون أوكرانيون يعتدون على سيارة مدنية ويقتلون ركابها قرب أوغليدار... فيديو

11:58 GMT 14.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق مخربين أوكرانيين النار على سيارة مدنية في أوغليدار.
ويظهر الفيديو مجموعة تخريب واستطلاع داخل سيارة مدرعة من طراز "كازاك - 2"، تحاول اتخاذ مواقع في "المنطقة الرمادية" على محور أوغليدار، ثم يموّهون المدرعة في الغابة ويتفرقون في المنطقة.
وبعد ذلك، تمر بهم سيارة مدنية، ويخرج المسلحون على الطريق ويطلقون النار من مسافة قريبة على سيارة داخلها سائق وراكب، ثم يخفون الجثث في الغابة... وفي تلك اللحظة بدأت مدفعية القوات المسلحة الروسية باستهدافهم، ما أجبرههم على الانسحاب.
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