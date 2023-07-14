https://sputnikarabic.ae/20230714/عشرات-الإصابات-إثر-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-والمستوطنين-في-الضفة-الغربية-فيديو-وصور-1079072492.html

عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية... فيديو وصور

عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية... فيديو وصور

أصاب الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، خلال قمعه مسيرات ضد الاستيطان في... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T15:50+0000

2023-07-14T15:50+0000

2023-07-14T15:50+0000

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وفي قرية "أم صفا" شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قمعت القوات الإسرائيلية مسيرة للمواطنين رفضاً لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية، وقد أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام والصوت تجاه المشاركين، ما أدى لإصابة مواطن بقنبلة صوت في قدمه، والعشرات بالاختناق.وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وقال مراد شتيوي منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم لوكالة "سبوتنيك":" في ظل ما نراه اليوم من إطلاق نار كثيف من قبل جيش الاحتلال صوب الأهالي والمواطنين، نقول إننا مصممون على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، حتى نتمكن من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس". ويقول عاكف جمعة، عضو هيئة مقاومة الاستيطان لـ"سبوتنيك": "مقاومة الاحتلال واجب وطني، لأن الهجمة الاحتلالية على الضفة الغربية والقدس غير مسبوقة وتستهدف مصادرة أراضي المواطنين، وقتل الفلسطينيين وهدم مرتكزات دولتهم، وحاليا هناك ضرورة ملحة لتشكيل لجان في جميع البلدات والمدن الفلسطينية للتصدي للمستوطنين وهجماتهم".وفي الخليل، اندلعت مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المدينة، أطلق خلالها الجيش الاسرائيلي وابلاً من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، وتشهد عدة مناطق في الضفة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تتخللها مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت لتفريق المتظاهرين.

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