https://sputnikarabic.ae/20230714/فرق-الإطفاء-التركية-تهرع-لإخماد-حريق-هائل-جنوبي-البلاد-فيديو-1079075234.html
فرق الإطفاء التركية تهرع لإخماد حريق هائل جنوبي البلاد... فيديو
فرق الإطفاء التركية تهرع لإخماد حريق هائل جنوبي البلاد... فيديو
كشفت الإدارة العامة للغابات التركية، اليوم الجمعة، عن نشوب حريق غابات قوي اجتاح المنطقة القريبة من مطار "ميلاس-بودروم" الدولي في جنوب تركيا، وأن الطيران يشارك... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:34+0000
2023-07-14T17:34+0000
2023-07-14T17:34+0000
أخبار تركيا اليوم
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إسطنبول- سبوتنيك. وبينت الإدارة أن الحريق نشب، لسبب مجهول (وربما قد يكون ناتجا عن الحر الشديد) في الغابة الواقعة بين قريتي أكيول وكيميكلر، بالقرب من المطار في محافظة موغلا، حيث درجة الحرارة في هذه المنطقة تتجاوز حالياً الـ 43 درجة مئوية، كما وتحدث حرائق الغابات في هذه المقاطعة عدة مرات في اليوم.وقالت الإدارة العامة للغابات إن "وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، توجه إلى مكان الحريق".وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 8 فبراير/ شباط، إخماد الحريق الذي شب في ميناء الإسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل.وقال المسؤول التركي عبر "تلغرام": "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
فرق الإطفاء التركية تهرع لإخماد حريق هائل جنوبي البلاد... فيديو
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كشفت الإدارة العامة للغابات التركية، اليوم الجمعة، عن نشوب حريق غابات قوي اجتاح المنطقة القريبة من مطار "ميلاس-بودروم" الدولي في جنوب تركيا، وأن الطيران يشارك في إخماده.
إسطنبول- سبوتنيك. وبينت الإدارة أن الحريق نشب، لسبب مجهول (وربما قد يكون ناتجا عن الحر الشديد) في الغابة الواقعة بين قريتي أكيول وكيميكلر، بالقرب من المطار في محافظة موغلا، حيث درجة الحرارة في هذه المنطقة تتجاوز حالياً الـ 43 درجة مئوية، كما وتحدث حرائق الغابات في هذه المقاطعة عدة مرات في اليوم.
ويشارك في عملية الإطفاء، قرابة 300 من رجال الإطفاء وسبع مروحيات وثلاث طائرات وعدة فرق إطفاء على الأرض.
وقالت الإدارة العامة للغابات إن "وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، توجه إلى مكان الحريق".
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في 8 فبراير/ شباط، إخماد الحريق الذي شب في ميناء الإسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل.
وقال المسؤول التركي
عبر "تلغرام": "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".