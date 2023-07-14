https://sputnikarabic.ae/20230714/قائد-القوات-الأوكرانية-يعلن-نيته-مهاجمة-شبه-جزيرة-القرم-عندما-تتوفر-الإمكانيات-لذلك-1079077770.html
قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عندما تتوفر الإمكانيات لذلك
قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عندما تتوفر الإمكانيات لذلك
أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T23:46+0000
2023-07-14T23:46+0000
2023-07-14T23:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لوسائل إعلام غربية، "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".وبحسب وسائل الإعلام، زالوجني لم يبد أي نوع من التصنع، إذ لم يكن يتصنع عند الكشف عن نواياه في إعادة شبه جزيرة القرم".ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ"ضربات متكررة" على الأراضي الروسية.وفي مارس/آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 بالمئة من المواطنين في القرم و95.6 بالمئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حسمت للأبد.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230714/مسؤول-قوات-أحمد-توقع-خسائر-كبيرة-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1079077646.html
جمهورية القرم الروسية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية القرم الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عندما تتوفر الإمكانيات لذلك
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أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال لوسائل إعلام غربية، "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".
وبحسب وسائل الإعلام، زالوجني لم يبد أي نوع من التصنع، إذ لم يكن يتصنع عند الكشف عن نواياه في إعادة شبه جزيرة القرم".
وفي الوقت نفسه، نقل الإعلام عن عدد من المسؤولين الغربيين قلقهم، وبشكل خاص، من رد الفعل الروسي المحتمل على محاولات أوكرانيا
الوصول إلى شبه الجزيرة.
ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ"ضربات متكررة" على الأراضي الروسية.
وفي مارس/آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 بالمئة من المواطنين في القرم و95.6 بالمئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حسمت للأبد.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.