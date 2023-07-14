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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/قائد-القوات-الأوكرانية-يعلن-نيته-مهاجمة-شبه-جزيرة-القرم-عندما-تتوفر-الإمكانيات-لذلك-1079077770.html
قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عندما تتوفر الإمكانيات لذلك
قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عندما تتوفر الإمكانيات لذلك
أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T23:46+0000
2023-07-14T23:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية القرم الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال لوسائل إعلام غربية، "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".وبحسب وسائل الإعلام، زالوجني لم يبد أي نوع من التصنع، إذ لم يكن يتصنع عند الكشف عن نواياه في إعادة شبه جزيرة القرم".ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ"ضربات متكررة" على الأراضي الروسية.وفي مارس/آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 بالمئة من المواطنين في القرم و95.6 بالمئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حسمت للأبد.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230714/مسؤول-قوات-أحمد-توقع-خسائر-كبيرة-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1079077646.html
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جمهورية القرم الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
جمهورية القرم الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا

قائد القوات الأوكرانية يعلن نيته مهاجمة شبه جزيرة القرم عندما تتوفر الإمكانيات لذلك

23:46 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف" أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات "أوبوك" خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال لوسائل إعلام غربية، "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".
وبحسب وسائل الإعلام، زالوجني لم يبد أي نوع من التصنع، إذ لم يكن يتصنع عند الكشف عن نواياه في إعادة شبه جزيرة القرم".
وفي الوقت نفسه، نقل الإعلام عن عدد من المسؤولين الغربيين قلقهم، وبشكل خاص، من رد الفعل الروسي المحتمل على محاولات أوكرانيا الوصول إلى شبه الجزيرة.
ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ"ضربات متكررة" على الأراضي الروسية.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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23:04 GMT
وفي مارس/آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 بالمئة من المواطنين في القرم و95.6 بالمئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.
وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حسمت للأبد.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
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