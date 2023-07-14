https://sputnikarabic.ae/20230714/قوات-الدفاع-الجوي-الروسي-تسقط-ثلاث-طائرات-بدون-طيار-بالقرب-من-فورونيج-1079056570.html
قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط 3 طائرات مسيرة بالقرب من فورونيج
قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط 3 طائرات مسيرة بالقرب من فورونيج
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط ثلاثة طائرات بدون طيار في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج في مساء يوم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T04:59+0000
2023-07-14T04:59+0000
2023-07-14T05:00+0000
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وقال غوسيف عبر قناته على تطبيق تليغرام: "في اليوم السابق، قامت قوات الدفاع الجوي بتحديد وتدمير ثلاثة طائرات بدون طيار في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج. لم تسجل وفيات أو إصابات أو أضرار. أنا أتابع الوضع بشكل شخصي".وأفادت بلدية فورونيج في ساعات الليل المتأخرة من يوم الخميس أن الوضع في المدينة هادئ.وكما أشارت البلدية "لم يتم تسجيل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-1079055748.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط 3 طائرات مسيرة بالقرب من فورونيج
04:59 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 05:00 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية، ألكسندر غوسيف، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط ثلاثة طائرات بدون طيار في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج في مساء يوم الخميس.
وقال غوسيف عبر قناته على تطبيق تليغرام: "في اليوم السابق، قامت قوات الدفاع الجوي بتحديد وتدمير ثلاثة طائرات بدون طيار في مسافة عدة كيلومترات من فورونيج. لم تسجل وفيات أو إصابات أو أضرار. أنا أتابع الوضع بشكل شخصي".
وأفادت بلدية فورونيج في ساعات الليل المتأخرة من يوم الخميس أن الوضع في المدينة هادئ.
وكما أشارت البلدية "لم يتم تسجيل حوادث طارئة تتطلب تدخل خدمات الإنقاذ".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.