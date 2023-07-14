https://sputnikarabic.ae/20230714/لبنانيون-يقتلعون-كاميرا-مراقبة-إسرائيلية-من-نقطة-حدودية-فيديو-1079065538.html
لبنانيون يقتلعون كاميرا مراقبة إسرائيلية من نقطة حدودية... فيديو
لبنانيون يقتلعون كاميرا مراقبة إسرائيلية من نقطة حدودية... فيديو
انتشر مقطع فيديو لشبان لبنانيين، اليوم الجمعة، أثناء تسلقهم قمة برج حدودي إسرائيلي، واغتنامهم لكاميرا مراقبة إسرائيلية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:29+0000
2023-07-14T12:29+0000
2023-07-14T12:29+0000
لبنان
إسرائيل
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وفي نهاية الفيديو كان من الواضح أن المجموعة نجحت في فك الكاميرا واصطحابها إلى الأراضي اللبنانية.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "اقترب عدد من المشتبه بهم، في وقت سابق من اليوم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، إذ رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".وأضاف: "هوية المشتبه بهم غير معروفة، سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل
لبنانيون يقتلعون كاميرا مراقبة إسرائيلية من نقطة حدودية... فيديو
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انتشر مقطع فيديو لشبان لبنانيين، اليوم الجمعة، أثناء تسلقهم قمة برج حدودي إسرائيلي، واغتنامهم لكاميرا مراقبة إسرائيلية.
وفي نهاية الفيديو كان من الواضح أن المجموعة نجحت في فك الكاميرا واصطحابها إلى الأراضي اللبنانية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "اقترب عدد من المشتبه بهم، في وقت سابق من اليوم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، إذ رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".
وأضاف: "هوية المشتبه بهم غير معروفة، سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".