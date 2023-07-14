عربي
الجيش الروسي يوجه ضربات "موجعة" لمراكز القيادة ومستودعات الذخيرة والوقود الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230714/لبنانيون-يقتلعون-كاميرا-مراقبة-إسرائيلية-من-نقطة-حدودية-فيديو-1079065538.html
لبنانيون يقتلعون كاميرا مراقبة إسرائيلية من نقطة حدودية... فيديو
لبنانيون يقتلعون كاميرا مراقبة إسرائيلية من نقطة حدودية... فيديو
انتشر مقطع فيديو لشبان لبنانيين، اليوم الجمعة، أثناء تسلقهم قمة برج حدودي إسرائيلي، واغتنامهم لكاميرا مراقبة إسرائيلية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:29+0000
2023-07-14T12:29+0000
لبنان
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/02/1046714502_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_6dd8f7d954100f38106606e79cd1ed74.jpg
وفي نهاية الفيديو كان من الواضح أن المجموعة نجحت في فك الكاميرا واصطحابها إلى الأراضي اللبنانية.وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "اقترب عدد من المشتبه بهم، في وقت سابق من اليوم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، إذ رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".وأضاف: "هوية المشتبه بهم غير معروفة، سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/02/1046714502_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_81f86df15939d3434728383a722d220d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, إسرائيل
لبنان, إسرائيل

لبنانيون يقتلعون كاميرا مراقبة إسرائيلية من نقطة حدودية... فيديو

12:29 GMT 14.07.2023
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISENالحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / MUHAMMED MUHEISEN
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشر مقطع فيديو لشبان لبنانيين، اليوم الجمعة، أثناء تسلقهم قمة برج حدودي إسرائيلي، واغتنامهم لكاميرا مراقبة إسرائيلية.
وفي نهاية الفيديو كان من الواضح أن المجموعة نجحت في فك الكاميرا واصطحابها إلى الأراضي اللبنانية.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "اقترب عدد من المشتبه بهم، في وقت سابق من اليوم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس في منطقة العائق الأمني، إذ رصدتهم قوات جيش الدفاع مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم".
وأضاف: "هوية المشتبه بهم غير معروفة، سنواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل والمساس بالسياج الحدودي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала