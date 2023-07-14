https://sputnikarabic.ae/20230714/مجلس-النواب-الأمريكي-يرفض-تعديلا-يؤيد-حظر-نقل-القنابل-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1079056715.html
مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا
رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T05:06+0000
2023-07-14T05:06+0000
2023-07-14T05:06+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت، تم رفض التعديل بأغلبية الأصوات بعد النظر فيه. وصوّت لصالح التعديل 147 عضوا و276 ضده.في وقت سابق، رفض مجلس النواب كذلك التعديلات التي اقترحها عدد من المشرعين على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، لتقليل وعرقلة المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا.وفي السياق ذاته، أكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف".في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/السفارة-الروسية-حديث-واشنطن-حول-استخدام-أوكرانيا-الحذر-للذخائر-العنقودية-عذر-أخرق-1079054952.html
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العالم
مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا
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رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت، تم رفض التعديل بأغلبية الأصوات بعد النظر فيه. وصوّت لصالح التعديل 147 عضوا و276 ضده.
في وقت سابق، رفض مجلس النواب كذلك التعديلات التي اقترحها عدد من المشرعين على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، لتقليل وعرقلة المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف".
في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.