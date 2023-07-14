عربي
https://sputnikarabic.ae/20230714/مجلس-النواب-الأمريكي-يرفض-تعديلا-يؤيد-حظر-نقل-القنابل-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1079056715.html
مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا
مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا
رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T05:06+0000
2023-07-14T05:06+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072514280_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_9351f83ea422f387f1d1052648c1fb87.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت، تم رفض التعديل بأغلبية الأصوات بعد النظر فيه. وصوّت لصالح التعديل 147 عضوا و276 ضده.في وقت سابق، رفض مجلس النواب كذلك التعديلات التي اقترحها عدد من المشرعين على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، لتقليل وعرقلة المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا.وفي السياق ذاته، أكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف".في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/السفارة-الروسية-حديث-واشنطن-حول-استخدام-أوكرانيا-الحذر-للذخائر-العنقودية-عذر-أخرق-1079054952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/14/1072514280_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9c860052d5d7d9b566018f358bda28a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مجلس النواب الأمريكي يرفض تعديلا يؤيد حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا

05:06 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinskyعسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023.
عسكري يقف في الموقع الذي تحطمت فيه مروحية بالقرب من روضة أطفال خارج العاصمة كييف، مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا، بينهم طفلان ووزير الداخلية الأوكراني، أوكرانيا 18 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
تابعنا عبرTelegramNabd
رفض مجلس النواب الأمريكي تأييد تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني حول حظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، وجاء ذلك وفقا لنتائج التصويت.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب نتائج التصويت، تم رفض التعديل بأغلبية الأصوات بعد النظر فيه. وصوّت لصالح التعديل 147 عضوا و276 ضده.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفارة الروسية: حديث واشنطن حول استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية "عذر أخرق"
00:04 GMT
في وقت سابق، رفض مجلس النواب كذلك التعديلات التي اقترحها عدد من المشرعين على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، لتقليل وعرقلة المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا.
وفي السياق ذاته، أكد مدير العمليات في هيئة الأركان الأمريكية، دوغلاس سيمز، وصول الذخائر العنقودية التي نقلتها واشنطن إلى أوكرانيا، وقال: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل في كييف".
في 7 يوليو/ تموز الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قراره بدء تسليم الذخائر العنقودية إلى نظام كييف.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مثل هذه الإمدادات تعرض المدنيين للخطر وتهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала