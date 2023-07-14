عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/مجنزرة-روسية-يمكنها-حمل-كل-شيء-صور-وفيديو-1079067779.html
مجنزرة روسية يمكنها "حمل كل شيء"... صور وفيديو
مجنزرة روسية يمكنها "حمل كل شيء"... صور وفيديو
ابتكر الجنود الروس مركبة دعم ناري تعتمد على جرار النقل الخفيف "إم تي إل بي" متعدد الأغراض، وتم استخدام المدفع المضاد للدبابات "إم تي-12" (رابيرا) عيار 100 ملم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:18+0000
2023-07-14T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0e/1079066825_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_a68e0c39d1436702b47e40446b2f1146.jpg
إذا حكمنا من خلال الصورة التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، فإن التعديلات طفيفة، وإذا لزم الأمر، يمكن إعادة وضع المدفع، المعروف بدقة عالية في إطلاق النار، بسرعة على عجلات.خلال العملية العسكرية الخاصة، شوهدت نماذج مجهزة بحجرات لإطلاق صواريخ غير موجهة، والتي تم تعزيزها بقذيفة هاون آلية "2بي9إم" (فاسيليك) عيار 82 ملم.وفقًا للعديد من الخبراء، فإن الخيارات المثيرة جدًا للاهتمام، هي تثبيت المدافع الرشاشة "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم و"2أ42" عيار 30 ملم وقاذفات قنابل يدوية "أ غي-17"، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ "كونكورس إم" المضادة للدبابات.في وقت سابق، قام مقاتلو القوات الشعبية أيضًا بوضع أبراج مع مدفع "2أ20 " عيار 73 "غروم" على المركبة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".بدأ الإنتاج الضخم للمركبات المدرعة الخفيفة في الستينيات، ولا تزال تمثل منصات متنوعة يمكن تركيب أي سلاح ومعدات خاصة عليها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0e/1079066825_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_018885bd81167675938017466ac8ca70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مجنزرة روسية يمكنها "حمل كل شيء"... صور وفيديو

13:18 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Александр Мельников / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Александр Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
ابتكر الجنود الروس مركبة دعم ناري تعتمد على جرار النقل الخفيف "إم تي إل بي" متعدد الأغراض، وتم استخدام المدفع المضاد للدبابات "إم تي-12" (رابيرا) عيار 100 ملم كسلاح رئيسي.
إذا حكمنا من خلال الصورة التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، فإن التعديلات طفيفة، وإذا لزم الأمر، يمكن إعادة وضع المدفع، المعروف بدقة عالية في إطلاق النار، بسرعة على عجلات.
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
خلال العملية العسكرية الخاصة، شوهدت نماذج مجهزة بحجرات لإطلاق صواريخ غير موجهة، والتي تم تعزيزها بقذيفة هاون آلية "2بي9إم" (فاسيليك) عيار 82 ملم.
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض خلال الثلوج
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض خلال الثلوج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض خلال الثلوج
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
وفقًا للعديد من الخبراء، فإن الخيارات المثيرة جدًا للاهتمام، هي تثبيت المدافع الرشاشة "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم و"2أ42" عيار 30 ملم وقاذفات قنابل يدوية "أ غي-17"، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ "كونكورس إم" المضادة للدبابات.
في وقت سابق، قام مقاتلو القوات الشعبية أيضًا بوضع أبراج مع مدفع "2أ20 " عيار 73 "غروم" على المركبة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
بدأ الإنتاج الضخم للمركبات المدرعة الخفيفة في الستينيات، ولا تزال تمثل منصات متنوعة يمكن تركيب أي سلاح ومعدات خاصة عليها.
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала