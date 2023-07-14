مجنزرة روسية يمكنها "حمل كل شيء"... صور وفيديو
© Sputnik . Александр Мельников/
ابتكر الجنود الروس مركبة دعم ناري تعتمد على جرار النقل الخفيف "إم تي إل بي" متعدد الأغراض، وتم استخدام المدفع المضاد للدبابات "إم تي-12" (رابيرا) عيار 100 ملم كسلاح رئيسي.
إذا حكمنا من خلال الصورة التي ظهرت على الشبكات الاجتماعية، فإن التعديلات طفيفة، وإذا لزم الأمر، يمكن إعادة وضع المدفع، المعروف بدقة عالية في إطلاق النار، بسرعة على عجلات.
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
© Sputnik . РИА Новости/
خلال العملية العسكرية الخاصة، شوهدت نماذج مجهزة بحجرات لإطلاق صواريخ غير موجهة، والتي تم تعزيزها بقذيفة هاون آلية "2بي9إم" (فاسيليك) عيار 82 ملم.
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض خلال الثلوج
مجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض خلال الثلوج
© Министерство обороны РФ/
وفقًا للعديد من الخبراء، فإن الخيارات المثيرة جدًا للاهتمام، هي تثبيت المدافع الرشاشة "كي بي في تي" عيار 14.5 ملم و"2أ42" عيار 30 ملم وقاذفات قنابل يدوية "أ غي-17"، بالإضافة إلى قاذفات صواريخ "كونكورس إم" المضادة للدبابات.
في وقت سابق، قام مقاتلو القوات الشعبية أيضًا بوضع أبراج مع مدفع "2أ20 " عيار 73 "غروم" على المركبة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
بدأ الإنتاج الضخم للمركبات المدرعة الخفيفة في الستينيات، ولا تزال تمثل منصات متنوعة يمكن تركيب أي سلاح ومعدات خاصة عليها.
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
مجنزرة "أم تي أل بي" الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية
© Sputnik . РИА Новости/