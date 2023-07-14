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https://sputnikarabic.ae/20230714/مسؤول-إيراني-رسو-سفينة-صادرات-إيرانية-في-ليبيا-تزامنا-مع-زيارة-رئيسي-1079063368.html
مسؤول إيراني: رسو سفينة صادرات إيرانية في ليبيا تزامنا مع زيارة رئيسي
مسؤول إيراني: رسو سفينة صادرات إيرانية في ليبيا تزامنا مع زيارة رئيسي
قال نائب رئيس منظمة الملاحة البحرية الإيرانية، أمير بيات، اليوم الجمعة، إن سفينة نقل صادرات إيرانية رست في ميناء في شمال أفريقيا، تزامنا مع زيارة الرئيس... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T11:06+0000
2023-07-14T11:06+0000
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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، عن المسؤول الإيراني أن تلك السفينة قد رست في أحد موانئ شمال أفريقيا، تزامنا مع زيارة إبراهيم رئيسي إلى كل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي.وأفاد أمير بيات بأن منظمة الملاحة البحرية الإيرانية حددت رحلات منتظمة لنقل الصادرات الإيرانية إلى منطقة شمال أفريقيا، كل أسبوعين، كما اتخذت قرارا بتسيير رحلات شهرية إلى دول المنطقة نفسها، مضيفا أن إحدى السفن الإيرانية قد تم تفريغ شحنتها، وغادرت الموانئ الليبية.وأشار المسؤول الإيراني إلى أن موانئ كينيا وتنزانيا وزنجبار، تستقبل السفن الإيرانية منذ فترة سابقة.ويأتي ذلك مع تشديد الرئيس إبراهيم رئيسي إلى أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية، معتبرا إياها كالعلاقات مع دول القارة الآسيوية وسائر مناطق العالم، مشيرا إلى أن شعوب القارة الأفريقية مهتمة بالعلاقة مع إيران.وقال الرئيس الإيراني:ويعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة الدول الأفريقية الثلاث يكمن في تعزيز العمق الاستراتيجي لإيران، منوّها إلى أن هذه الدول لديها ثروات طبيعية كبيرة ومناجم وفيرة وأرضيات وطاقات كثيرة.ورأى الرئيس الإيراني أن "الهدف الثاني من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20230712/الرئيس-الإيراني-يصل-إلى-أوغندا-المحطة-الثانية-من-جولته-الأفريقية-1078999726.html
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العالم, إيران, أخبار إيران, أوغندا, الأخبار

مسؤول إيراني: رسو سفينة صادرات إيرانية في ليبيا تزامنا مع زيارة رئيسي

11:06 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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قال نائب رئيس منظمة الملاحة البحرية الإيرانية، أمير بيات، اليوم الجمعة، إن سفينة نقل صادرات إيرانية رست في ميناء في شمال أفريقيا، تزامنا مع زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الحالية إلى 3 دول أفريقية.
ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم الجمعة، عن المسؤول الإيراني أن تلك السفينة قد رست في أحد موانئ شمال أفريقيا، تزامنا مع زيارة إبراهيم رئيسي إلى كل من كينيا وأوغندا وزيمبابوي.
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وأفاد أمير بيات بأن منظمة الملاحة البحرية الإيرانية حددت رحلات منتظمة لنقل الصادرات الإيرانية إلى منطقة شمال أفريقيا، كل أسبوعين، كما اتخذت قرارا بتسيير رحلات شهرية إلى دول المنطقة نفسها، مضيفا أن إحدى السفن الإيرانية قد تم تفريغ شحنتها، وغادرت الموانئ الليبية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن موانئ كينيا وتنزانيا وزنجبار، تستقبل السفن الإيرانية منذ فترة سابقة.
ويأتي ذلك مع تشديد الرئيس إبراهيم رئيسي إلى أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية، معتبرا إياها كالعلاقات مع دول القارة الآسيوية وسائر مناطق العالم، مشيرا إلى أن شعوب القارة الأفريقية مهتمة بالعلاقة مع إيران.
وقال الرئيس الإيراني:

يجب تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وفي السنوات الماضية كان هنالك إهمال أو قلة اهتمام بالعلاقات مع هذه الدول.

ويعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة الدول الأفريقية الثلاث يكمن في تعزيز العمق الاستراتيجي لإيران، منوّها إلى أن هذه الدول لديها ثروات طبيعية كبيرة ومناجم وفيرة وأرضيات وطاقات كثيرة.
ورأى الرئيس الإيراني أن "الهدف الثاني من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية".
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