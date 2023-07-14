https://sputnikarabic.ae/20230714/مستشار-في-البنتاغون-يكشف-عن-غليان-لدى-الجيش-الأوكراني-من-زيلينسكي-1079059122.html
مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، على مدونته في موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بسبب... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T08:25+0000
2023-07-14T08:25+0000
2023-07-14T08:25+0000
العالم
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قال الضابط: "هناك استياء خطير في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب زيلينسكي، الذي يطرح مطالب غير واقعية وغير إنسانية".وبحسب قوله، فإن الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية. كما لاحظ ماكغريغور أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.وأضاف: "أعتقد أن هذا سيحدث في كثير من الأحيان".وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة ليس فقط في القتلى، ولكن أيضًا في الجرحى. وخلص إلى أن العديد من هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا موجودون الآن في المستشفيات ولن يتمكنوا أبدًا من العودة إلى الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079058472.html
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العالم
مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
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قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، على مدونته في موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بسبب أوامره المستحيلة.
قال الضابط: "هناك استياء خطير في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب زيلينسكي، الذي يطرح مطالب غير واقعية وغير إنسانية".
وبحسب قوله، فإن الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية. كما لاحظ ماكغريغور أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.
وأضاف: "أعتقد أن هذا سيحدث في كثير من الأحيان".
وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر
فادحة ليس فقط في القتلى، ولكن أيضًا في الجرحى. وخلص إلى أن العديد من هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا موجودون الآن في المستشفيات ولن يتمكنوا أبدًا من العودة إلى الخدمة.