عربي
الخارجية الروسية تؤكد أنه لا دليل على سقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية للبلاد
https://sputnikarabic.ae/20230714/مستشار-في-البنتاغون-يكشف-عن-غليان-لدى-الجيش-الأوكراني-من-زيلينسكي-1079059122.html
مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي
قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، على مدونته في موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بسبب... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T08:25+0000
2023-07-14T08:25+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
قال الضابط: "هناك استياء خطير في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب زيلينسكي، الذي يطرح مطالب غير واقعية وغير إنسانية".وبحسب قوله، فإن الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية. كما لاحظ ماكغريغور أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.وأضاف: "أعتقد أن هذا سيحدث في كثير من الأحيان".وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة ليس فقط في القتلى، ولكن أيضًا في الجرحى. وخلص إلى أن العديد من هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا موجودون الآن في المستشفيات ولن يتمكنوا أبدًا من العودة إلى الخدمة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/ضابط-أمريكي-يكشف-معلومات-عن-انتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079058472.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكي

08:25 GMT 14.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، على مدونته في موقع "يوتيوب"، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بسبب أوامره المستحيلة.
قال الضابط: "هناك استياء خطير في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب زيلينسكي، الذي يطرح مطالب غير واقعية وغير إنسانية".
وبحسب قوله، فإن الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية. كما لاحظ ماكغريغور أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.
منظومة خريزانتيما قاتلة الدبابات والسفن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف معلومات عن انتهاء الصراع في أوكرانيا
08:04 GMT
وأضاف: "أعتقد أن هذا سيحدث في كثير من الأحيان".
وأشار المستشار السابق لرئيس البنتاغون أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة ليس فقط في القتلى، ولكن أيضًا في الجرحى. وخلص إلى أن العديد من هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين أصيبوا موجودون الآن في المستشفيات ولن يتمكنوا أبدًا من العودة إلى الخدمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала