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https://sputnikarabic.ae/20230714/مقارنة-بين-دبابات-روسيا-والناتو-في-2023-من-الأقوى-1079074822.html
مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023... من الأقوى؟
مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023... من الأقوى؟
تمتلك روسيا قوة الدبابات الأضخم عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023... من الأقوى؟

17:22 GMT 14.07.2023
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تمتلك روسيا قوة الدبابات الأضخم عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش الأمريكي.
مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023 - سبوتنيك عربي
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