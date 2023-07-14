https://sputnikarabic.ae/20230714/مقارنة-بين-دبابات-روسيا-والناتو-في-2023-من-الأقوى-1079074822.html
مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023... من الأقوى؟
مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023... من الأقوى؟
تمتلك روسيا قوة الدبابات الأضخم عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:22+0000
2023-07-14T17:22+0000
2023-07-14T17:22+0000
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مقارنة بين دبابات روسيا والناتو في 2023... من الأقوى؟
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تمتلك روسيا قوة الدبابات الأضخم عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أشار إلى أنها تتجاوز ضعفي حجم قوة الدبابات في الجيش الأمريكي.