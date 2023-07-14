https://sputnikarabic.ae/20230714/مهاجمة-أهداف-عمق-استراتيجية--إسرائيل-وأمريكا-تختتمان-مناورات-جوية-مشتركة-صور-1079057412.html

مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية".. إسرائيل وأمريكا تختتمان مناورات جوية مشتركة.. صور

مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية".. إسرائيل وأمريكا تختتمان مناورات جوية مشتركة.. صور

اختتم الجيشان الإسرائيلي والأمريكي مناورات جوية شملت مهاجمة "أهداف عمق استراتيجية". 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T06:29+0000

2023-07-14T06:29+0000

2023-07-14T06:29+0000

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وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الجمعة، انتهاء مناورة مشتركة ضمن سلسلة مناورات "سنديان البازلت (Juniper Oak)" للقوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية.وتضمنت المناورات الجوية مهاجمة أهداف عمق استراتيجية وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء والدفاع السيبراني ضد مجموعة متنوعة من التهديدات، حيث أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن تلك المناورة كانت جزء من التعاون والعلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة.وعزا أدرعي الهدف من وراء تلك المناورات إلى فحص وتحسين جاهزية القوات للأنشطة العملياتية المشتركة في العديد من السيناريوهات المتنوعة، مضيفا أن السرب الأحمر في سلاح الجو الإسرائيلي هو من قاد هذه المناورة بمشاركة عدة أسراب مقاتلة إسرائيلية أخرى.ولفت إلى انضمام سرب مقاتل تابع للقوات الجوية الأمريكية (USAFCENT) شمل 6 طائرات من طراز إف-16، منوّها إلى أن تلك المناورة تعد جزءا مهمًا في التحضير لمناورة "Blue Flag" التي ستجرى لاحقا.وقامت القوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية بالتدريب على مهاجمة أهداف استراتيجية في العمق في مناطق شديدة الخطورة، والحرب الإلكترونية وحماية الخلايا الميدانية من تسلل طائرات معادية، على حد وصف أفيخاي أدرعي.وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق مناورة "سنديان البازلت" المشتركة الكبرى مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي، والتي وصفها إعلام إسرائيلي بأنها "الأهم على الإطلاق"، وذلك بمشاركة 142 طائرة بينها قاذفات يمكنها حمل أسلحة نووية ستشارك في المناورة، التي تدربت على سيناريو تنفيذ هجوم في إيران.وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى الجيشان الأمريكي والإسرائيلي تدريبا عسكريا مشتركا تحت اسم "Juniper Falcon"، ركز على "تدريب مقرات القيادة على سيناريوهات الدفاع الجوي، والفضاء الإلكتروني والسبكتروم، والمعلومات الاستخبارية واللوجستيات، بهدف اختبار مدى الجاهزية الإسرائيلية والأمريكية المشتركة للتعامل مع مختلف السيناريوهات ذات الصلة".

https://sputnikarabic.ae/20230710/مهاجمة-أهداف-عمق-استراتيجية-إسرائيل-وأمريكا-تطلقان-مناورات-جوية-مشتركة-1078905567.html

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