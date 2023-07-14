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https://sputnikarabic.ae/20230714/مواطنون-روس-ينظمون-تظاهرات-أمام-سفارات-الدول-الداعمة-لنظام-كييف-فيديو-1079075767.html
مواطنون روس ينظمون تظاهرات أمام سفارات الدول الداعمة لنظام كييف... فيديو
مواطنون روس ينظمون تظاهرات أمام سفارات الدول الداعمة لنظام كييف... فيديو
توجه أكثر من 2.5 ألف ناشط من حركة "الحرس الشاب لروسيا المتحدة" و"أعضاء التطوع" في موسكو وسان بطرسبرغ إلى سفارات الدول غير الصديقة تعبيرا عن عدم رضاهم عن دعم... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T17:57+0000
2023-07-14T17:57+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال أنطون ديميدوف، رئيس "الحرس الشاب لروسيا المتحدة": "ذهبنا اليوم إلى سفارة ليتوانيا وسفارات 10 دول أخرى تنقل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا". وختم: "نعتقد أن القمة التي تنعقد اليوم في فيلنيوس هي بالفعل قمة الموت، لأنها تقرر مسألة ضخ أوكرانيا بأسلحة جديدة لقتل المدنيين".ونظمت الحركات الشبابية الروسية هذه الاحتجاجات تحت مسمى "قمة الناتو - قمة الموت"، إشارة منهم إلى دعم الناتو لموت المدنيين في أوكرانيا ودعم النازيين الذي لا يلتزم بمواثيق الحرب ولا يفرق بين مدنيين وعسكريين.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

مواطنون روس ينظمون تظاهرات أمام سفارات الدول الداعمة لنظام كييف... فيديو

17:57 GMT 14.07.2023
© Sputnik . Iliya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمسيرة "لا نتخلى عن أناسنا" لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في موسكو
مسيرة لا نتخلى عن أناسنا لدعم عملية الاستفتاء حول مسألة انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى روسيا، في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© Sputnik . Iliya Pitalev
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توجه أكثر من 2.5 ألف ناشط من حركة "الحرس الشاب لروسيا المتحدة" و"أعضاء التطوع" في موسكو وسان بطرسبرغ إلى سفارات الدول غير الصديقة تعبيرا عن عدم رضاهم عن دعم نظام كييف بالسلاح من قبل دول الناتو.
وقال أنطون ديميدوف، رئيس "الحرس الشاب لروسيا المتحدة": "ذهبنا اليوم إلى سفارة ليتوانيا وسفارات 10 دول أخرى تنقل أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا".

إننا نحتج على نقل مثل هذه الأسلحة لأن المدنيين يتعرضون للهجوم. باستخدام هذا السلاح، تم قصف محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهذا هو السلاح الذي يصيب ويشوه كبار السن والأطفال.

وختم: "نعتقد أن القمة التي تنعقد اليوم في فيلنيوس هي بالفعل قمة الموت، لأنها تقرر مسألة ضخ أوكرانيا بأسلحة جديدة لقتل المدنيين".
ونظمت الحركات الشبابية الروسية هذه الاحتجاجات تحت مسمى "قمة الناتو - قمة الموت"، إشارة منهم إلى دعم الناتو لموت المدنيين في أوكرانيا ودعم النازيين الذي لا يلتزم بمواثيق الحرب ولا يفرق بين مدنيين وعسكريين.
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