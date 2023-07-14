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https://sputnikarabic.ae/20230714/نتنياهو-يعلق-على-سماح-السلطات-السويدية-بحرق-نسخة-من-التوراة-1079065251.html
نتنياهو يعلق على سماح السلطات السويدية بحرق "نسخة من التوراة"
نتنياهو يعلق على سماح السلطات السويدية بحرق "نسخة من التوراة"
علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على قرار السلطات السويدية السماح بحرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:14+0000
2023-07-14T12:14+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن نتنياهو أنه على إسرائيل أخذ هذا القرار أو سماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" (الكتاب المقدس لدى اليهود) على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".ويشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "NEWS 24"، قد أشار إلى أنه "ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في التوراة، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن".وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة السويدية تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
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الأخبار, العالم, بنيامين نتنياهو, السويد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
الأخبار, العالم, بنيامين نتنياهو, السويد, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

نتنياهو يعلق على سماح السلطات السويدية بحرق "نسخة من التوراة"

12:14 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAزعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، على قرار السلطات السويدية السماح بحرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن نتنياهو أنه على إسرائيل أخذ هذا القرار أو سماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" (الكتاب المقدس لدى اليهود) على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"ضرورة احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".

ويشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.
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وكان الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "NEWS 24"، قد أشار إلى أنه "ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في التوراة، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن".
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة السويدية تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
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